Günümüzün en donanımlı itfaiye binası oldu - Son Dakika
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Günümüzün en donanımlı itfaiye binası oldu

07.05.2022 12:55
Günümüzün en donanımlı itfaiye binası oldu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Düzce'ye ve bölgeye kazandırdığı en önemli modern binalardan biri olan İtfaiye Teşkilatının yeni hizmet binası için gün sayılıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Düzce'ye ve bölgeye kazandırdığı en önemli modern binalardan biri olan İtfaiye Teşkilatının yeni hizmet binası için gün sayılıyor. İç teçhizatının hazır olduğu binanın bahçesinin beton döküm işlemi için hazırlıklar başlatıldı.

Düzce'nin ve bölgenin en donanımlı İtfaiye Teşkilatı, yaz aylarını yeni hizmet binasında karşılayacak. Başkan Faruk Özlü'nün göreve geldiği günden bu yana önem verdiği teşkilatlardan biri olan itfaiye teşkilatının; ilk etapta teçhizat, malzeme ve araçların modernizasyonu sağlandı. Ardından itfaiye binasının daha modern ve şehrin her noktasına kolayca ulaşabilir olması adına yeni hizmet binası inşaatına başlandı.

İtfaiye müdürü yakın takipte

2 Bin 400 metrekare alana sahip ve 108 metrekare su deposunun olduğu yeni hizmet binasının son olarak bahçesinin betonu için hazırlıklar başladı. İtfaiye binasının yaz aylarının başında hizmete girmesi bekleniyor. Öte yandan İtfaiye binası ve bahçesinin aydınlatma direklerinin de yerleri belirlendi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman da yeni hizmet binasının yapımı ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ederken, bölgenin en güçlü ve en donanımlı itfaiye teşkilatı olacaklarını ifade ederek, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye itfaiye teşkilatı adına teşekkür etti. - DÜZCE

Günümüzün en donanımlı itfaiye binası oldu
Günümüzün en donanımlı itfaiye binası oldu

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Faruk Özlü, İtfaiye, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Günümüzün en donanımlı itfaiye binası oldu - Son Dakika


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