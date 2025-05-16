Gürak ve Imınov Buluştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Özbekistan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynobiddin Imınov ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynobiddin Imınov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Imınov, Genelkurmay Başkanlığında törenle karşılandı. Törenin ardından ikilinin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. - ANKARA
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