Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı Oramiral Pierre Vandier ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Gürak, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen NATO Müttefik Dönüşüm Komutanı Oramiral Vandier'i askeri törenle karşıladı. Genelkurmay Başkanlığında gerçekleşen törenin ardından Orgeneral Gürak ile Oramiral Vandier ikili görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Gürak ve Vandier Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?