Gürbüz Dinç: "Adları iyi, niyetleri kötü" - Son Dakika
Üye Girişi

Gürbüz Dinç: "Adları iyi, niyetleri kötü"

26.05.2022 12:37
Gürbüz Dinç: "Adları iyi, niyetleri kötü"

Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay'ın ortaya attığı iddialara cevap verdi.

Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay'ın ortaya attığı iddialara cevap verdi.

İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Adı iyi; niyetleri kötü, şer ve nifak olan cenahın il başkanı zat; zillet ortağınız CHP Genel Başkanı gibi hayatınız, siyasetiniz, her şeyiniz yalan, iftira ve çamur at izi kalsın siyaseti olmuştur. İYİ Parti İl Başkanı Ay, insanların özel hayatlarına dil uzatıyor. Yaptığım resmi evliliğime de dil uzatan Ay, kadınlarımızı da aşağılayıcı ifade kullanmıştır. Genel Başkanı da bir kadın olan partinin İl Başkanına yatışmayan bu ifadeleri sonrası Genel Başkanının bu kişi hakkında ne yapacağını da merakla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nevşehir'in, bu zamana kadar bu kadar alçakça, hadsizce bir siyasi söylem görmediğini söyleyen Dinç, aile ve kadın üzerinden yapılan siyasi açıklamalara da tepki gösterdi. - NEVŞEHİR

YORUMLAR
500
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde Sazak: İsim Benzerliği Var, Ben İyi Parti Üyesi Değilim İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde Sazak: İsim Benzerliği Var, Ben İyi Parti Üyesi Değilim İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Ordu'da konuştu Açıklaması İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Ordu'da konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, İYİ Parti, Nevşehir, Ömer Ay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gürbüz Dinç: 'Adları iyi, niyetleri kötü' - Son Dakika


Son Dakika
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
14:39 Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 15:26:13. #1.13#
SON DAKİKA: Gürbüz Dinç: "Adları iyi, niyetleri kötü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement