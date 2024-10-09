Gürcüler Türkiye'den Alışveriş Yapıyor

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndaki ilçesi Kemalpaşa'da minibüs durağı işleten Simsar Ramazan, "Durakta yoğunluk mükemmel, Ruslar, Gürcüler geliyor ve onlar olmazsa durağı kapatıp gideriz. Yani Gürcistan sınır kapısı olmaz ise bitmişiz" dedi. Türkiye'ye alışverişe gelen bir Gürcü vatandaş ise " Batum'da yaşıyorum. Buraya alışverişe ve gezmeye geldim. Evet, bize göre daha ucuz Türkiye ve Türkiye'yi beğendim. Gürcistan'dan alışveriş yapmıyorum daha çok Türkiye'den alışveriş yapıyorum" dedi.

Türkiye'ye alışverişe gelen Gürcüler, fiyatların kendi ülkelerine göre uygun olduğunu söylerken; Kemalpaşalı bazı esnaf ise artık eskisi kadar Gürcülerin gelmemesinden yakındı.

"Türkiye ucuz bizler daha çok Türkiye'den alışveriş yapıyoruz"

Bir Gürcü vatandaş, "Evet, ucuz Türkiye. Alışverişe Türkiye'ye geliyorum. Özellikle gıda çok ucuz Türkiye'de ama Gürcistan pahalı" dedi. Kemalpaşa'ya alışverişe ve gezmeye gelen başka bir Gürcü vatandaş, "Türkiye çok ucuz, ben gezmeye ve alışverişe Türkiye'ye geliyorum evet şu anda Gürcistan'a nazaran Türkiye ucuz" diye konuştu.

Batum'da yaşayan bir başka vatandaş, "Buraya alışverişe ve gezmeye geldim. Evet, bize göre daha ucuz Türkiye'yi beğendim. Gürcistan'da alışveriş yapmıyorum daha çok Türkiye'den alışveriş yapıyorum. Bir hafta önce Trabzon'da alışveriş yaptım ve beğeniyorum Türkiye'yi, bakın bunları aldım" ifadelerini kullandı.

"Gürcüler ve Ruslar gelmezse dükkanı kapatıp eve gideriz"

Kemalpaşalı esnaf Yaşar Yılmaz, "12 yıldır esnafım, eskiden alışveriş yapanlar da yeni bir şey almıyor, eskileri kullanıyor. Biz ağırlıklı olarak buradaki esnaf olarak Gürcülere iş yapıyoruz. Şu anda Gürcistan'da özellikle Çin mağazaları açıldı, dolayısıyla fazla iş yapamadım. 12 yılın üzerine bu kadar kötü yıl görmemiştim" dedi. Kemalpaşalı Mecit Civelek, "İşler şu anda düştü Gürcüler fazla alışverişe gelmiyorlar evet bizim paramız düştü onlarınki yüksek" diye konuştu.

Kemalpaşalı Simsar Ramazan, "Bizim işlerimiz mükemmel yani duraktaki ama benim maaşım 12 bin 500 lira olmasa çalışmam. Yani 30 bin lira olsa gelip burada çalışmam. Durakta yoğunluk mükemmel. Ruslar, Gürcüler geliyor ve onlar olmaz ise durağı kapatıp gideriz. Gürcistan sınır kapısı olmaz ise bitmişiz. Aldığımız maaş on iki bin beş yüz lira çalışmak zorundayız bu para buradan çarşıya gidene kadar bitiyor" ifadelerini kullandı.

Kemalpaşalı Mecit Civelek, "Gürcülerin yüz larisi, bizim 1200 lira. Gelip 3-4 gün tatil yapıyorlar burada. Biz bu parayla 2 kişi gidip yemek bile yiyemiyoruz. Biz hiçbir zaman tatile gitmedik ve tatil nedir ki ve biz tatilde yaylaya gidiyoruz. Etin kilosu olmuş 550 lira. Sağdan soldan borç alarak yaylaya gidiyoruz" dedi.