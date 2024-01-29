Güroymak'ta kar temizleme çalışmaları devam ediyor

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak Belediyesi, kar temizleme çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.

İlçede kar yağışı ile birlikte mahalle yollarını temizlemeye başlayan belediye ekibi, kentin en işlek caddesi olan Muş Caddesi'nde gece saatlerinde kar temizleme çalışmaları sürdürdü. Yapılan kar temizleme çalışmasından önce zabıta ekipleri tarafından araçların geçişleri kontrolü bir şekilde sağlanırken, park halindeki araçların caddeden kaldırılması için de anonslar yapıldı.

Daha sonra başlayan çalışma ile birlikte iş makinelerinin kardan arındırdığı caddenin kaldırımları ise küreklerle temizlendi.

Temizlik çalışmasında biriken tonlarca kar yığını kamyonlar taşınıyor. Çalışmalar, cadde ve ara sokakların tamamen kardan arındırılıncaya kadar aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.