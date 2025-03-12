Gürün\'de Yolculara İftar İkramı

Sivas'ın Gürün ilçesinde müftülük tarafından Ramazan ayı dolayısıyla ilçeden geçen yolculara iftar saatinde hurma ve şeker ikramında bulunuldu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte paylaşma ve dayanışma örneği sergilendi. Gürün Müftülüğü, ilçenin coğrafi konumu gereği Doğu Anadolu ile İç Anadolu'yu birbirine bağlaması dolayısıyla ilçeden geçen yolculara iftar saatinde hurma ve şeker ikramında bulundu. Müftülük yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini belirtilerek, yolculuk halinde olan vatandaşların oruçlarını açmalarına küçük de olsa katkı sağlamaktan memnuniyet duydukları ifade edildi. - SİVAS