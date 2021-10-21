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Kaymakam Düzgüne esnafları ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Düzgüne esnafları ziyaret etti

21.10.2021 17:24
Kaymakam Düzgüne esnafları ziyaret etti

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, ziyaretleri kapsamında çarşı esnaflarını ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, ziyaretleri kapsamında çarşı esnaflarını ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, rutin gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında çarşı esnaflarını ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi. Esnaflar ile bir süre sohbet eden Kaymakam Düzgün, esnafların sorunlarını dinleyerek işlerinde kolaylıklar diledi. Esnaflar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kaymakam Düzgün ise misafirperverliklerinden dolayı esnaflara teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam Düzgüne esnafları ziyaret etti
Kaymakam Düzgüne esnafları ziyaret etti
Kaymakam Düzgüne esnafları ziyaret etti
Kaymakam Düzgüne esnafları ziyaret etti
Kaymakam Düzgüne esnafları ziyaret etti

Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Düzgüne esnafları ziyaret etti - Son Dakika


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