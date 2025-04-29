Hac Adayları Uğurlandı - Son Dakika
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Hac Adayları Uğurlandı

Hac Adayları Uğurlandı

Diyanet, 6,600 hacı adayını uğurlayarak hizmet kalitesi ödüllerini vurguladı.

29.04.2025 18:48
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6 bin 600 adayın 31 Mayıs tarihine kadar hacca gideceği Hac Kafilesi Uğurlama Programı'nda, "Medine'de 4 bin, 5 bin arası hocamızla size hizmet etmek için oradayız. 2023 yılında hocalarımızla, hacılarımızla En İyi Hizmet Götüren Organizasyon dünya birinciliği ödülü aldık" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Yılı Ankara İlk Hac Kafilesi Uğurlama Programı, Esenboğa Havaalanı'nda gerçekleşti. Programa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve birçok hacı adayı katıldı. Program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve açılış konuşmaları ile başladı. Hacca gitmek için Ankara'dan bu sene kayıt yaptıran aday sayısı 153 bin 736 oldu. 40 kafile olmak üzere 6 bin 600 aday, 31 Mayıs tarihine kadar Hacca gidecek. Kafilede yer alan adaylardan en genç hacı adayı 2005 doğumlu olup en yaşlı hacı adayı ise 1940 doğumlu oldu.

Hacı adaylarına iyi dileklerini dile getiren Başkan Erbaş, "Medine'ye giden hacılarımız 5-10 dakika içerisinde çıkacaklar doğru otobüslerine binecekler. Orada yapılacak iş burada yapılıyor. Bu ne büyük bir kolaylıktır. Biz önceki zamanlarda Hacca gittiğimizde saatlerce havaalanında beklerdik. Şimdi böyle bir şey yok elhamdülillah. Bu kolaylık işte sizlere nasip oldu. Sizler bundan istifade edeceksiniz. 4 bin, 5 bin arası hocamızla size hizmet etmek için oradayız. Türkiye büyük bir devlet. 2023 yılında hocalarımızla, hacılarımızla En İyi Hizmet Götüren Organizasyon dünya birinciliği ödülü aldık. Geçen yılda yine En Disiplinli Hacılar, En Disiplinli Organizasyon kategorisinde de dünya birinciliği ödülü aldık" şeklinde konuştu.

Hac sürecindeki kolaylıklardan bahseden Vali Şahin, " Suudi Arabistan'a bu mevsimde çok çok büyük bir hizmet. Onun için sizler şanslısınız, sizler bu konuda bir önceki insanlara göre çok daha rahat bir haç yapmış olacaksınız. Sizlerden istirhamımız, bizlere, ülkemize, bütün İslam alemine, bütün ümmeti Muhammed'e ve özellikle de mazlumlara oradan bol bol dua etmeniz. İnşallah sizlerin bu kabul olunmuş haçları sayesinde insanlık biraz daha fazla nefes alır" ifadelerini kullandı.

Hac adayı olan ve 3'üncü kafile birinci grupta olduğunu belirten Veli Yıldız, "Heyecanlıyız, kutsal topraklara gidiyoruz. Peygamber efendimizi ziyaret edeceğiz. İnşallah kabul olur. Bu duygu anlatılmaz, yaşayacaksın göreceksin. Hanımla beraber gideceğiz" diye konuştu.

Veli Yıldız'ın eşi Mesuda Yıldız, "Çok heyecanlıyız, ilk kez gidiyoruz. Görmeyi çok arzuluyorduk, kısmet oldu. Hayırlısıyla gidip gelmeyi düşünüyoruz. Cümlemize nasip etsin Allah" dedi.

Başkan Erbaş, kafileyi gül dağıtarak uğurladı ve program sonlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hac Adayları Uğurlandı - Son Dakika

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