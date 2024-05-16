Hac mevsimine yaklaşırken Aydın'dan hacı adayları dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

Hac mevsimine yaklaşırken Aydın'dan hacı adayları dualarla uğurlandı

Hac mevsimine yaklaşırken Aydın\'dan hacı adayları dualarla uğurlandı

Hac mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Aydın ve çevresinden hacca gidecek olanlar, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan uğurlandı. Hac kafilesi, yolculuklarına dualarla başladı ve yakınlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı. Baba-oğul Ahmet Yaban ve Nebi Yaban, kutsal topraklara birlikte gitmek için dua ettiklerini ve heyecanlarının tarif edilemez olduğunu belirtti.

16.05.2024 09:15
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Hac mevsiminin yaklaşması ile bu yıl kurada ismi çıkan hacı adaylarına kutsal topraklara yolculuk heyecanı sardı. Aydın ve çevresinden hacca gidecek olanlar, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan uğurlandı.

Kutsal topraklara gidecek olan hac kafilesi, yolculuklarına dualarla başladı. Yolculuk öncesi havalimanında dua edip yakınları ile vedalaşan hacı adayları oldukça heyecanlı olduklarını belirterek duygusal anlar yaşadılar.

"Baba-oğul birlikte gittiler"

Aynı kafilede hacca giden Ahmet Yaban ve oğlu Nebi Yaban, kutsal topraklara birlikte gitmek için çok dua ettiklerini belirterek, duydukları heyecanın tarifinin mümkün olmadığını söylediler. Hz. İbrahim ile Hz. Hacer Validemiz ve oğlu Hz. İsmail'in hikayelerinin oldukça etkili olduğu kutsal mekanları baba-oğul ziyaret edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Nebi Yaban, "Allah murat eden herkese nasip eder inşallah. Babamla birlikte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'e ve Kabe'ye selam götürüp kendimiz ve tüm İslam Alemi için dua edip hacı olma niyetiyle yola çıktık" diye konuştu.

Baba-oğul hac vazifesini yerine getirmek istediklerini belirten Ahmet Yaban ise "Böyle bir niyetimiz vardı. Rabbim nasip etti. İnşallah Kabe-i Muazzam'a oğlumla birlikte tavaf edeceğiz. Çok mutluyuz" diyerek yaşadıkları manevi duygunun kelimelerle tarif edilemeyecek kadar farklı olduğunu belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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