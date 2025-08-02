Hafız Ahmet\'in Hayali Gerçekleşti

İmam Hatip Orta Okulu 7. Sınıf Öğrencisi Hafız Ahmet Küçük, en büyük hayali olan Lalapaşa Camiinde Hatim okuma arzusunu Hakim Yılmazel vasıtasıyla gerçekleştirdi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı bir İmam Hatip Orta Okulu'na devam eden ve bu arada okuldan arta kalan zamanlarında Kur'an kursunda hafızlık eğitimi alan Ahmet Küçük, en büyük hayalinin hafız olarak Lalapaşa Camii'nde bir ay boyunca cemaate hatim okumak olduğunu söyledi.

Hafız Ahmet, bu hayalinin başlangıç noktasına yönelik sorumuzu; "Yaklaşık iki yıl önce sabah namazı için babam ile Lalapaşa Camiine geldik. Namazdan sonra babama ben de bu camide Kur'an okuyabilir miyim diye sordum. Babam da hafız ol, gel sen de oku dedi. Bunun üzerine gittiğim Kur'an kursunda sürekli çalışarak bir yılda hafızlık eğitimimi tamamladım" diye cevapladı.

"Hafız olduktan sonra artık hayalimi gerçekleştirmek istiyordum" diye konuşan Hafız Ahmet Küçük, bu yüzden de çocuklara ve gençlere verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiren Hakim Pınar Demir Yılmazel'e başvurduğunu belirtti. Hafız Ahmet Küçük, "Sma hastası çocuklara yardım kampanyaları düzenleyen, ihtiyaçlı ailelere ve çocuklara yardımlar yapan, gençlere destek olan, yardım talebinde bulunan tüm vatandaşların yardımına koşan Pınar Hakime ulaşarak ona da bu hayalimi gerçekleştirmek istediğimi ilettim. Pınar Hakim de benim bu hayalime kayıtsız kalmadı ve hemen il müftümüz Rüstem Can bey ile görüştü" dedi.

Öte yandan 7.sınıf öğrencisi Hafız Ahmet Küçük'ün hayalinin gerçekleşmesine vesile olan Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Hakim Pınar Demir Yılmazel ise, "Ahmet'in yaşıtları bilgisayar başından kalkmazken, Ahmet'in bu Kur'an okuma sevdasına kayıtsız kalamazdım" dedi ve şöyle devam etti: "Bu çocuğumuz ailesi ile birlikte bana ulaştı ve en büyük hayalinin hafız olarak Lalapaşa Camiinde bir ay süre ile cemaat karşısında hatim okumak olduğunu söyledi. Onun yaşıtları bilgisayar, cep telefonu, televizyon ve tablet ile bütün günlerini boşa geçirirken bu evladımızın hafızlığa gönül vermesi beni çok duygulandırdı. Tabii ki bu evladımızın hayaline 4 çocuklu bir anne olarak ben de duyarsız kalamazdım. Adli tatilde olmama rağmen il Müftümüz, Rüstem Can Hocamıza ulaştım ve çocuğumuzun arzusunu ilettim. İl müftümüz de sağ olsunlar, öğrencimiz Ahmet ile görüşüp kendisinin Kur'an okumasını dinleyerek Camii ortamında cemaat karşısında hafızlık ilmine uygun kriterleri sağlayıp sağlamadığını yakından dinleyip değerlendirdikten sonra gerekli onayı verdiklerini açıkladı. Benim kapım bu anlamda tüm vatandaşlarımıza açıktır. Kapımıza gelen hiçbir vatandaşımızı dinlemeden asla geri göndermem. Hele ki söz konusu bir çocuğun hayali ise buna kesinlikle kayıtsız kalmam mümkün değil. Müftümüzün desteği ile bu evladımızın hayalinin gerçekleşmesinden dolayı da çok mutluyum. Buradan gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Zorluklarla karşılaşsalar da asla hayallerinden vazgeçmesinler." - ERZURUM