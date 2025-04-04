Hafız Öğrenciler Umreye Uğurlandı

Konya'nın Bozkır ilçesinde, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 30 öğrenci umre ziyareti ile ödüllendirildi.

Bozkır'da faaliyet gösteren Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER), hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 30 öğrenciyi umre ziyaretine götürdü. Bozkır Müftülüğüne bağlı BİMDER Kuran Kurslarında eğitimlerini tamamlayarak hafızlık diploması almaya hak kazanan öğrenciler, kutsal topraklara uğurlandı. Düzenlenen programla umre yolculuğuna çıkan öğrenciler, duygu dolu anlar yaşadı. BİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, "İlçe müftülüğümüze bağlı Tevfik Bilge Kur'an Kursumuzda hafızlığını tamamlayan ve diplomalarını alan 30 evladımızla birlikte bu kutsal yolculuğa çıkıyoruz. Öğrencilerimizi yetiştiren hocalarımızı tebrik ediyor, maddi ve manevi destek olan tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - KONYA