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Hafta sonu İnönü'de kızak şenliği var - Son Dakika

Hafta sonu İnönü'de kızak şenliği var

21.01.2022 14:51
Hafta sonu İnönü'de kızak şenliği var

Eskişehir İnönü Belediyesi, kar yağışının yoğun olduğu yıllarda geleneksel hale getirdiği Kızak Şenliğini 23 Ocak 2022 Pazar günü yapacağını duyurdu.

Eskişehir İnönü Belediyesi, kar yağışının yoğun olduğu yıllarda geleneksel hale getirdiği Kızak Şenliğini 23 Ocak 2022 Pazar günü yapacağını duyurdu.

İnönü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen kızak şenliğinin bu yıl 5'ncisi düzenlenecek. İnönü Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 23 Ocak Pazar günü İnönü İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Aktaş Mevkiinde gerçekleştirilecek olan geleneksel kızak şenliğinde kızak, kar topu, halat çekme ve birbirinden eğlenceli yarışmaların düzenleneceği belirtildi. Şenliğe isteyen herkesin katılabileceği duyurulurken büyük organizasyona ev sahipliği yapacak olan İnönü Belediyesi kızak şenliği için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Pazar, Ocak, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hafta sonu İnönü'de kızak şenliği var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafta sonu İnönü'de kızak şenliği var - Son Dakika
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