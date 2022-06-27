HAGİAD 15. Olağan Genel Kurulunda Fatih Erkan güven tazeledi - Son Dakika
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HAGİAD 15. Olağan Genel Kurulunda Fatih Erkan güven tazeledi

27.06.2022 11:05
HAGİAD 15. Olağan Genel Kurulunda Fatih Erkan güven tazeledi

Hacılar Genç İşadamları Derneği (HAGİAD) 15. Olağan Genel Kurulunu yaptı.

Hacılar Genç İşadamları Derneği (HAGİAD) 15. Olağan Genel Kurulunu yaptı. Genel kurulda mevcut Başkan Fatih Erkan güven tazeledi.

Genel kurula Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar ilçe Başkanı Ahmet Övüç, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, Kayseri OSB önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve İş adamları katıldı.

Genel kurulda ilk olarak divan heyeti seçildi, divan başkanlığına Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genel kurul maddelerine geçildi. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan yapılan genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulunarak genç iş adamlarına başarılar diledi.

Genel kurulda daha sonra gündem maddelerine geçildi. Faaliyet raporlarının okunması ve oylanmasının ardından yönetim ve denetim kurulunun ibrası gerçekleştirildi. Genel kurulda yeni yönetim kurulu seçimi de yapıldı. Buna göre yeni yönetim kurulu Başkan Fatih Erkan, Murat Baktır, Fatih Turan, Fazilet Kahraman, Mehmet İçingir, Hacı Osman Övüç, Hüseyin Bostancı, Ali İhsan Tekin, Dilek Çavuşoğlu, Ahmet Deveci, Buğra Pınar isimlerinden oluştu.

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmesinde küresel bir oyuncu olması yolunda HAGİAD çok önemli bir görev üstlenmiştir" diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Genel kurulumuzun onayı ile devraldığımız bu görevi hep birlikte inşallah daha yükseğe taşıyacağız. HAGİAD bir ocak, bir okul, bir gönüllü teşekküldür. HAGİAD kuruluş felsefesi çerçevesinde Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak ve halkının refah seviyesini yükseltecek her çalışmaya destek vermiş ve yeni dönemde de destek verecektir."

Kayseri OSB önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da yaptığı konuşmada, "HAGİAD'ın sanayicileri şehrimizin gurur kaynağı olmuştur ve birçok başarıya imza atmıştır. Şehrin ihracat ve istihdamında HAGİAD'ın katkıları çoktur. Genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

KAYSO meclis Başkanı Abidin Özkaya da yapılan genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulundu. Özkaya, HAGİAD'a her zaman destek vereceklerini belirterek, "sanayide yaşanan olumsuzlukların kamuya, milli ekonomiye, şehre kayıp olarak değerlendirmek gerekir. Bu bağlamda genç sanayicilerimize destek vermeliyiz" dedi.

Yapılan genel kurul emekli diyanet işleri başkan yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın duasıyla son buldu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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