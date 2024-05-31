HAK-İŞ\'ten işten çıkarmalara tepki

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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Muş İl Başkanı Yaşar Kalır, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra bazı belediyelerde başlayan işten çıkartılmalara tepki gösterdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından bazı belediyelerde toplam 35 işçinin işten çıkartılmasına tepki gösteren Yaşar Kalır, sendika binasında işten çıkartılan işçilerle birlikte basın açıklaması yaptı. Emekçilerin haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarılmasına boyun eğmeyeceklerini ifade eden Kalır, bu mücadeleyi kazanacaklarını kaydetti.

"Halkın yüksek beklentisi hayal kırıklığına dönüştü"

31 Mart seçimlerinin ardından bazı belediyelerde hala icraata geçilemediğini ifade eden Kalır, halkın yüksek beklentisinin, hayal kırıklığına dönüştüğünü söyledi. Bazı belediyelerde işçilere baskı ve tehditler olduğunu, bazı belediyelerde de işçi kıyımı olduğunu vurgulayan Kalır, "Hizmetin konuşulması gereken bir zamanda, DEM'li, Yeniden Refah, AK Partili bazı belediyelerin işçilere yaptığı baskılar, tehditler ve kıyımlar yapılıyor. Bunlardan biri de Muşumuzun ilçe ve belde belediyelerinde. DEM Partili Varto Belediyesinden üyelerimiz sendikamızdan istifa ettiriliyor. Her 4 belediye de 31 Mart seçimlerinde yönetime gelen belediye başkanları, maalesef Muş halkını hayal kırıklığına uğratmıştır. Muş ilçe belediyelerinde 1 Nisan'dan beri emekçiler sendikal baskıya uğruyor, iş akitleri haksız ve hukuksuz bir şekilde feshediliyor. Dem Partili Bulanık ilçesi 19 kişi, Sungu Belediyesinden 13 kişi, Serinova Belediyesinden 3 kişi olmak üzere toplam 35 arkadaşımız haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarılmıştır" dedi.

"Nerde emekçi söyleminiz"

Seçim meydanlarında hak, hukuk ve emekten bahsedenlerin şimdi bu söylemlerine aykırı hareket ettiğini savunan Kalır şöyle konuştu:

"Emek deyince, emekçi deyince, ekmek deyince, hak, hukuk, adalet deyince, barış, özgürlük, kardeşlik deyince, en çok bunların sesi çıkıyordu. Mazbatayı alınca 35'e yakın emekçiyi işinden, aşından, özgürlüğünden ettiler. Nerde emekçi söyleminiz? Nerde kaldı adaletiniz? Nerde kaldı özgürlük ve kardeşlik? Demek ki her şey, seçimi kazanana kadarmış. Lütfen, söylemlerinizin arkasında durun. Emekten yanı mısın, emek düşmanı mısınız? Barışçıl mısınız savaşçı mısınız? Kardeşlikten kastınız nedir, söyleyin de anlayalım. Oy isterken işçiyi kardeş bil, kazanınca ötekileştir. Böyle politika olmaz. Bu adaletsizliğe, bu kıyıma, bu hak gaspına sessiz kalmayacağız. Söz konusu belediye başkanlarını uyarmıştık. Haklılığımızı ortaya koymak için geçtiğimiz dönemde işçilerimiz için mahkeme açmıştık. Eylemimiz neticesinde, 5 yıl önce Varto'da çalışan arkadaşlarımız işe geri alınmıştır. Ancak biz, iş akitleri feshedilen tüm arkadaşlarımızın işlerine iade edilmesini istiyoruz. Adaletsizlik, hukuksuzluk tamamen son bulsun istiyoruz. Bizim kavgamız, emek ve ekmek kavgasıdır. Bugün bunun için buradayız." - MUŞ