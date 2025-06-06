Hakime Kahraman: Atların Anne Sevgisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hakime Kahraman: Atların Anne Sevgisi

Hakime Kahraman: Atların Anne Sevgisi
06.06.2025 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de seyislik yapan Hakime Kahraman, ev hanımlığı ve at bakımını başarıyla yürütüyor.

Kocaeli'de 10 yıldır seyislik yapan Hakime Kahraman, hem ev hanımlığını sürdürüyor hem de çiftlikteki atların tüm sorumluluğunu üstleniyor. Her bir atla ayrı ayrı ilgilenen Kahraman, onları adeta anne şefkatiyle büyütüyor. Milyonluk atları yetiştiren Kahraman, yarışlara katılan atlarını ise ekran başında büyük bir heyecanla izliyor.

Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve milyonluk yarış atları yetiştiren Selanik At Çiftliği'nde görev yapan 3 çocuk annesi Hakime Kahraman (41), erkek egemen bir meslek olan seyisliği 2015 yılından bu yana büyük bir tutkuyla sürdürüyor. Hem evinin sorumluluğunu taşıyan bir anne, hem de atların bakımından sorumlu bir seyis olarak Kahraman, kadınların her alanda başarı gösterebileceğini gösteriyor.

Mesaisi erken başlıyor

Her sabah güne gün doğmadan başlayan Kahraman, önce çiftlikteki evinin işlerini tamamlıyor, ardından atların yanına geçiyor. Onları büyük bir sevgiyle besliyor, ahırları temizliyor, hasta ya da tedaviye ihtiyaç duyanların bakımını büyük bir titizlikle üstleniyor. Mesaisi gün boyunca devam ederken, akşam saatlerinde atları tekrar toparlayarak bakım süreçlerini tamamlıyor.

Kahraman, atlara sadece bakmıyor, onlarla duygusal bağ da kuruyor. Her bir ata evladı gibi yaklaşan Hakime Kahraman, onları okşuyor, konuşuyor, ihtiyaçlarını gözlerinden anlayabiliyor.

"Çocuklarım atların içinde büyüdü"

Hakime Kahraman, 2010'dan bu yana Selanik At Çiftliği'nde yaşadığını, 2015'den bu yana ise seyislik yaptığını söyledi. Seyisliğe başlamadan önce de atlara ilgi duyduğunu ifade eden Kahraman, "Eşim at çiftliğinde çalışıyordu. Eşimden dolayı atlarla iç içeydik. Çocuklarım atların içinde büyüdü. Bende 2015'den beri hem ev hanımlığı hem de seyislik yapıyorum. 3 kızım var. Ev ve işim aynı yerde olduğu için hem evimle hem de işimle ilgileniyorum" dedi.

Atları çok sevdiğini belirten Kahraman, "Atlarla konuştuğum kadar çocuklarımla konuşmuyorum. Onlarla daha çok ilgiyim, çok seviyorum" diye konuştu.

Atlara gözü gibi bakıyor

Bir gününün nasıl geçtiğini de anlatan Kahraman, "Sabah atlarımızı salıyoruz. İlaç alacak olanlara ilaçlarını veriyorum, tedavisi yapılacak olan varsa tedavilerini yapıyoruz. Ahırlara giriyoruz. Arada muayene saatlerimiz oluyor, onunla ilgileniyoruz. Sabah ve akşam olmak üzere yemlerini hazırlıyorum. Ardından atlarımızı toplamaya başlıyoruz. Genellikle bir günümüz böyle geçiyor" şeklinde konuştu.

"Onlarla konuşurum"

Kahraman, atların sadece bakımını yapmadığını, aynı zamanda onlarla derin bir bağ kurduğunu vurgulayarak, "Onlarla aşırı derecede çok konuşurum, okşarım, severim. Taylara da hep, 'kızım', 'oğlum' diye sesleniriz. Onlar da böyle seslenince hemen yanımıza gelir. Hepsini çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

"Onlar koşarken çok heyecanlanıyorum"

Atlara bakmanın kendisine gurur verdiğine dikkat çeken 3 çocuk annesi Hakime Kahraman, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bazen yarışlarını izleyemesem bile mutlaka takip ediyorum. Ne zaman koşmuş, nerede koşmuş mutlaka bakarım. Çok gurur verici, onları izlerken çok heyecanlanıyoruz. Hele yarışları izlerken daha çok heyecanlanıyorum. Yarış programlarına bakıyorum. Hangisi nerede, ne zaman koşacak bakarım. Bazen buradan giderken atlara isim konulmuyor ama annelerine bakıyorum. Annelerinden takip ederek buluyorum onları, koşacakları saate bakıyorum ve izliyorum. Onlar koşarken çok heyecanlanıyorum." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, kocaeli, Tarım, Çocuk, Kadın, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakime Kahraman: Atların Anne Sevgisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
NATO Genel Sekreteri’nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
Dostlar düşmana dönüştü Musk ’büyük bombayı’ bıraktı: Epstein dosyalarında Trump’ın adı var Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
Diyanet açıkladı İşte il il bayram namazı saatleri Diyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10’un üzerinde düşürdü Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10'un üzerinde düşürdü
Küba’dan ABD’nin seyahat kısıtlamalarına tepki Küba'dan ABD'nin seyahat kısıtlamalarına tepki
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
9 gollü çılgın maç UEFA Uluslar Ligi’nde finalin adı belli oldu 9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine hava saldırıları düzenledi İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenledi
DSÖ’den Gazze’deki hastaneler için acil koruma çağrısı DSÖ'den Gazze'deki hastaneler için acil koruma çağrısı

17:18
Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
15:58
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan’da ölü bulundu
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu
15:05
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı
13:08
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
12:25
Trump’tan Elon Musk’a sözleşme tehdidi
Trump'tan Elon Musk'a sözleşme tehdidi
09:21
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
08:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris’te kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı
08:49
Özel’den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
Özel'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
08:39
Bakan Yerlikaya’dan bayramda trafiğe çıkacak sürücülere uyarı
Bakan Yerlikaya'dan bayramda trafiğe çıkacak sürücülere uyarı
08:16
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM’ye önemli görev düşüyor
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor
07:56
Düğün yolunda korkunç kaza Anne ve baba hayatını kaybetti
Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti
06:11
İlk bayram namazı Iğdır’da kılındı
İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 17:57:34. #7.11#
SON DAKİKA: Hakime Kahraman: Atların Anne Sevgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.