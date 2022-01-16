Hakkari'de 16 araç ve 40 personelle karla mücadele çalışması - Son Dakika

- Hakkari'de 16 araç ve 40 personelle karla mücadele çalışması

HAKKARİ - Hakkari Belediyesi 16 araç ve 40 personelle kentin 15 değişik mahallesinde karla mücadele çalışması başlattı.

328 köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari'de karla mücadele çalışmaları sürüyor. Araçların kara gömüldüğü Hakkari'de yağışlar belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Belediye karla mücadele ekipleri de sabah saatlerinden itibaren lapa lapa kar yağışı altında karla mücadele çalışması başlattı. Eş zamanlı olarak 15 mahallede 16 araç ve 40 personelle başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.