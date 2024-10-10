Hakkari'de Acil Çağrı Toplantısı - Son Dakika
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Hakkari'de Acil Çağrı Toplantısı

Hakkari\'de Acil Çağrı Toplantısı

Hakkari'de Acil Çağrı Hizmetleri 2024 2. Dönem İl Koordinasyon Komisyonu toplantısı yapıldı.

10.10.2024 14:09
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Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında, "Acil Çağrı Hizmetleri 2024 2. Dönem İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı" yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, birim amirleri ve kurum müdürleri katıldı. Vali Çelik, toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Adem Eren'den çağrı merkezinin işleyişi, personel durumu ve vaka istatistikleri hakkında detaylı bilgi aldı. Eren, merkezdeki günlük ve yıllık ortalama vaka sayıları ile personelin çalışma sistemine dair bir sunum gerçekleştirdi.

Ayrıca, çağrı merkezi bünyesinde yer alan Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sağlık, Orman, AFAD ve İtfaiye Müdürlükleri birimlerinin yürüttüğü çalışmalar da değerlendirildi.

Toplantı, Hakkari'de acil çağrı hizmetlerinin daha da geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların istişare edilmesi ile sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Acil Çağrı Toplantısı - Son Dakika

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