Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Drone ile Trafik Denetimi Yaptı - Son Dakika
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Drone ile Trafik Denetimi Yaptı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Drone ile Trafik Denetimi Yaptı

Hakkari Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari-Van kara yolu üzerinde yapılan denetimde, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan sürücüleri drone ile tespit ederek ceza yazdı. Toplamda 31 araca 24 bin 654 TL cezai işlem uygulandı.

26.04.2024 09:16
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kara yolu üzerinde yapılan denetimde trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri drone ile tespit ederek ceza yazdı.

Hakkari Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari- Van kara yolu üzerinde yapılan denetimde, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan kişileri drone ile tespit ederek ceza yazdı. Sümbül Mahallesi Tekser mevkiinde gerçekleştirilen ve drone ile havadan yapılan denetimde kurullara uymayan sürücüler, yapılan çevirmede durdurularak cezai işlem uygulandı.

Amaçlarının meydana gelen kazaları en aza indirmek olduğunu belirten ekipler, 31 araca toplamda 24 bin 654 TL cezai işlem uygulandığını duyurdu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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