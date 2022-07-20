Hakkari'de korkunç görüntüler! Evin her yerinden yılan fışkırdı - Son Dakika
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Hakkari'de korkunç görüntüler! Evin her yerinden yılan fışkırdı

20.07.2022 09:18

Yüksekova'nın Çukurca köyünde yaşayan Oyman ailesinin evine yılan ihbarına giden ekipler, evin her tarafından yılan fışkırması nedeniyle şaşkına döndü. 3 çocuğunu yılanlar nedeniyle akrabalarının evlerine gönderen çift, korkudan uyuyamıyor.

Yüksekova merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca köyünde yaşayan Oyman ailesi, son dönemlerde yaşadığı yılan korkusu nedeniyle evlerinde adeta diken üstünde yaşıyorlar. Öğle saatlerinde evin her tarafından çıkan yılanların özellikle halı ve yastık altı ile kapı aralarında görülmesi aileyi korkutuyor. 3 küçük çocuklarını yılanlardan dolayı akrabalarının evlerine gönderen aile, yılanların korkusuyla geceleri bile zor uyuyor.

Türkiye'deki yılan ihbarına giden ekipler, evde gördükleri karşısında küçük dillerini yuttu

KORKUDAN GECELERİ BİLE UYUYAMIYORLAR

Evin her tarafından yılan çıktığını belirten ev hanımı Ayşe Oyman, "Bizde köye yakın bir yerde ev yaptık. İlk başlarda yılanlar yoktu. Son 2 senedir evimin her tarafından yılanlar çıkıyor. Bazen yemek yaptığım fırının üzerinde bile çıkıyorlar. Artık evimde çalışamaz hale geldim. Çocuklarım bazen evde oluyor, onlar da korkuyorlar. Bende onları arada bir akrabalarımıza gönderiyorum. Geceleri bazen yatamıyoruz, korkudan yatağımıza gelir diye. Ben gerçekten yetkililerden destek bekliyorum. Tek korkum çocuklarımdır. Her dakika panik içindeyiz. Artık başka ev istiyoruz. Çünkü bu ev artık yılan evine dönüşmüş durumda. Zaten maddi durumumuzda iyi değil. Bu korkudan artık kurtulmak istiyoruz" dedi.

Türkiye'deki yılan ihbarına giden ekipler, evde gördükleri karşısında küçük dillerini yuttu

EKİPLER ŞAŞKINLIK İÇİNDE KALDI

Köy Muhtarı Fevzi Oyman, ailenin kendisine bilgi verdiğini ifade ederek, "Çektiğimiz görüntüleri kaymakama, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile tarım ve orman müdürlüğü yetkililerine illettik. Bugün ekipler geldiler. Burada incelemelerde bulundular. Yılanları da burada sabah gördük. Ailenin durumu iyi değil. Bu yılanlı evde yaşamaları artık zor. İnşallah yetkililerimiz gerekli desteklerini sağlayacaklar aileye. Çünkü bu yılanlar evin her tarafından çıkıyor. İnşallah aileyi yeni eve kavuştururuz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki yılan ihbarına giden ekipler, evde gördükleri karşısında küçük dillerini yuttu

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORLAR

Aile reisi Fikret Oyman ise evin her tarafında yılanlar çıktığını söyleyerek, "Elimizdekileri bu evin yapımına verdik, şu anda durumumuz yok. Evin her tarafından çıkan yılanlar aslında daha çok çocukları korkutuyor. Bu ev yaşanmaz duruma geldi. Ailece artık diken üstündeyiz. Çünkü çıkma saati belli olmayan yılanların korkusu gece bile yatmamıza engel olmaktadır. Bizde yetkililerden gerekli destekleri bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki yılan ihbarına giden ekipler, evde gördükleri karşısında küçük dillerini yuttu
Türkiye'deki yılan ihbarına giden ekipler, evde gördükleri karşısında küçük dillerini yuttu
Türkiye'deki yılan ihbarına giden ekipler, evde gördükleri karşısında küçük dillerini yuttu
Türkiye'deki yılan ihbarına giden ekipler, evde gördükleri karşısında küçük dillerini yuttu
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Kaynak: İHA

Yüksekova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'de korkunç görüntüler! Evin her yerinden yılan fışkırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de korkunç görüntüler! Evin her yerinden yılan fışkırdı - Son Dakika
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