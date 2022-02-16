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Hakkari'de TSKGV tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Hakkari'de TSKGV tanıtım toplantısı yapıldı

16.02.2022 17:39
Hakkari'de TSKGV tanıtım toplantısı yapıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve TSKGV Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade'nın katılımıyla Türk Silahlı Kuvveleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tanıtım toplantısı yapıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve TSKGV Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade'nın katılımıyla Türk Silahlı Kuvveleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tanıtım toplantısı yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya vali yardımcıları Mustafa Emre Kılıç ve Mustafa Berat Kasımoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Yüksekova 3. Taktik Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Türker, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından TSKGV tanıtım videosu izletildi. Burada konuşan TSKGV Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV); Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarının 3388 Sayılı TSKGV Kanunu ile birleştirilmesi neticesinde 26 Eylül 1987 tarihinde kurulduğunu söyledi. Piyade, "Sağlanan bağışlar ordumuzun güçlenmesi için en modern silahlarla donatılmasında ve savunma sanayi teknolojilerinin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katan ve hayallerimizi gerçeğe dönüştüren ürünler arasında yer alan helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları, roketler, füzeler, silah sistemleri, radarlar gibi nice savunma sanayi sistemleri ve teknolojileri şirketlerimiz tarafından geliştirilmekte ve üretilmektedir. Bugün itibariyle yaklaşık 175 bini aşan bağışçısı ve 25 binden fazla şirket çalışanından oluşan büyük bir aileyi temsil etmekten gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ise TSKGV'ın ülkemizin bekası için yoluna emin adamlarla devam ettiğini belirterek, tüm bağışçılara teşekkür etti.

TSKGV Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade, Vali Akbıyık'a plaket takdim ederken, Vali Akbıyık ise hazırlanan plaketleri TSKGV bağışçılarına takdim etti. - HAKKARİ

Hakkari'de TSKGV tanıtım toplantısı yapıldı
Hakkari'de TSKGV tanıtım toplantısı yapıldı

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Mustafa Kemal Atatürk, Hakkari, Piyade, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hakkari'de TSKGV tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika


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