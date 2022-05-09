Hakkari'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" standı kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" standı kuruldu

09.05.2022 14:21
Hakkari'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" standı kuruldu

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile stant kuruldu.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile stant kuruldu.

Türkiye genelinde kara yolu trafik güvenliği çerçevesinde farkındalığı artırmak için düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önünde stant kurularak, "Yaya yolunda ilerle", "Görünür ol", "Trafik ışıklarını takip et", "Yaya geçidi kullan", "Yola odaklan" başlıkları altında hazırlanan broşürleri vatandaşlara, "Dikkat hayat çıkabilir" yazılı broşürleri de sürücülere dağıttı.

Açıklamalarda bulunan trafik ekipleri, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası özelinde yaya güvenliğini ön plana çıkaran etkinlikler de düzenleyeceklerini söyleyerek, "Özellikle bu sene yayalar için 5 adımda trafik güvenliği temalı etkinlikleri ön plana çıkarmak istiyoruz. Çünkü maalesef trafik kazaları neticesinde meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalarda yayalarımızın sorumluluğu da önem teşkil ediyor. Trafik kazalarını önlemek için bu yıl Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla 'Öncelik yayanın, öncelik hayatın' sloganıyla özellikle yayaların güvenliği konusunu ele aldık. Trafikte ve sokakta ilerlerken öncelikle yaya yolundan ilerleyin diyoruz. Görünür olun diyoruz. Çünkü görünür olmak trafik kazalarında can güvenliği bakımından oldukça mühim. Trafik ışıklarına muhakkak riayet edin diyoruz. Bir diğer önemli başlık ise yaya geçidini kullanalım. Yaya geçidi dışında başka bir geçit olmayan yerde can güvenliğinizi riske atacak bir takım şeyleri yapmayalım istiyoruz ve yola odaklanmak gerektiğini düşünüyoruz" dediler. - HAKKARİ

Hakkari'de Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik standı kuruldu
Hakkari'de Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik standı kuruldu
Hakkari'de Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik standı kuruldu

YORUMLAR
500
Yüksekova'da üretilen 'Çirek peyniri' coğrafi işaret tescil belgesi aldı Yüksekova'da üretilen 'Çirek peyniri' coğrafi işaret tescil belgesi aldı Adıyaman'da Trafik Haftası etkinlikleri Adıyaman'da Trafik Haftası etkinlikleri

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hakkari'de 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' standı kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
14:15 Ebru Şancı Seda Sayan'ın evliliği hakkında konuştu: Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor
14:14 Erdoğan'dan sığınmacı tartışmalarına yanıt: Suriye'den gelip ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız
14:12 Polonya'da Rus bakana boyalı saldırı: Yüzü kıpkırmızı oldu
14:10 Dolar kuru Aralık 2021'den sonra ilk kez 15 lirayı aştı
14:07 Ayasofya'da skandal: Tarihi su haznesi ayakkabılık olarak kullanılıyor
14:04 Derbi sonrası şok iddia! "Gedson Fernandes Beşiktaş'a değil, çok büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye transfer olacak"
13:58 Haaland babasının yolundan gitmeyi tercih etti: Dünya devleri arasından Manchester City'i seçti
13:57 Son Dakika: Dolar/TL kuru Aralık 2021'den bu yana ilk kez 15 TL sınırını aştı
13:38 4. kattan kendini boşluğa bıraktı: İki çocuk annesi hayatını kaybetti
13:38 Dolar/TL, 15 sınırına yaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 14:29:32. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" standı kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement