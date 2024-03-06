Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova\'da Halkla Buluştu

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova'da bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Tek amacımız memleketimize hizmet etmek ve insanlarımızın yüreğine dokunmaktır" dedi.

Sabah saatlerinde Yüksekova'ya gelen Vali Çelik, ilk olarak İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir otelde yapılan toplantıya katıldı. Yaptığı toplantı sonrası beraberindekilerle Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına geçerek taksiciler, minibüsçüler, turizmciler, acente sahipleri, galericiler, nakliyeciler ve kooperatif yöneticileriyle bir araya gelen Vali Çelik, bölgede yaşanılan sıkıntıların en aza indirilmesi için görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odasına geçen Vali Çelik, esnafın katılımıyla ilçenin temel sorunlarını masaya yatırdı. Bir süre esnafla ilçenin gündemini değerlendiren Vali Çelik, ardında ilçenin Güngör Mahallesi'nde açılan "Genç Ofisi" ziyaret etti. Genç Ofis'te yer alan spor salonu, kütüphane, müzik bölümü, resim bölümü ve bilişim atölyesini gezerek yetkililerden bilgi alan Vali Ali Çelik, "İlimizin en büyük potansiyeline sahip Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulunduk. Sanayinin alt yapısı için uygun, tarımın alt yapısı için uygun ve birçok alanda da kapasitesi var. Bunu ileriye taşımak için elbirliği ile çalışacağız. Bu memleketin ortak kararları için ortak çalışmayla güzel adımlar atılacak. Bugün STK ve odalarımızı ziyaret edip esnafımızın sıkıntı ve sorunlarını çözmek için bir araya geldik. Burada hepimizin amacı, dünyamızı güzelleştirmektir ve gelecek nesillere iyi bir şehir bırakmaktır. En güzeli, gençleri geleceğe hazırlamak ve burada onlar için tam donanımlı spor salonları ve birçok alanda bölümler açılmış. Gezdik, çok güzel yapılmış. İnşallah herkese burada en güzel şekilde yararlanacak. Gençler için hayal etmiştik ve başardık, şimdi herkes burada. Buna emek veren herkese teşekkür ediyorum. Tek amacımız memleketimize hizmet etmek ve insanlarımızın yüreğine dokunmaktır" dedi. - HAKKARİ