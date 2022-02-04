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Haliliye'nin nufüsu 31 ili geride bıraktı - Son Dakika

Haliliye'nin nufüsu 31 ili geride bıraktı

04.02.2022 16:23
Haliliye'nin nufüsu 31 ili geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi, 392 bin 661 kişi sayısıyla 31 ili geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi, 392 bin 661 kişi sayısıyla 31 ili geride bıraktı.

TÜİK tarafından açıklanan veriler de önceki yıla göre Haliliye'nin nüfusu 6 bin 780 kişi arttı. Buna göre 2021 verilerinde nüfusu itibariyle 31 ili geride bırakan Haliliye, Şanlıurfa'nın da en kalabalık ilçesi oldu. Haliliye, nüfusu ile bıraktığı iller arasında, Tunceli, Bayburt, Ardahan, Kilis, Gümüşhane, Artvin, Çankırı, Bartın, Iğdır, Sinop, Bilecik, Erzincan, Kırşehir, Karabük, Karaman, Burdur, Kırıkkale, Hakkari, Kars, Bingöl, Yalova, Nevşehir, Bolu, Siirt, Amasya, Rize, Bitlis, Niğde, Kırklareli, Uşak ve Kastamonu yer alıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ta, yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın en kalabalık ilçesi olduklarının altını çizerek, Şanlıurfa'nın kalbi Haliliye'ye hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. - ŞANLIURFA

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Türkiye İstatistik Kurumu, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haliliye'nin nufüsu 31 ili geride bıraktı - Son Dakika


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