Hamamyolu Caddesi'nde bayram yoğunluğu başladı - Son Dakika
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Hamamyolu Caddesi'nde bayram yoğunluğu başladı

27.04.2022 15:44
Hamamyolu Caddesi'nde bayram yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlamaya çalışan Eskişehirliler Hamamyolu Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlamaya çalışan Eskişehirliler Hamamyolu Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle giyim işletmeleri, kuruyemişçiler ve tatlıcılarda hareketlilik başladı. Güneşli havanın da etkisiyle soluğu dışarıda alan Eskişehirliler, kentte alışveriş denince ilk akla gelen yerlerden Hamamyolu Caddesi'ni doldurdu. Bayram öncesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, maske takma zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte gönüllerince alışveriş yaptı. Yoğunluğu gören bölge esnafı ise durumdan mutlu olduklarını dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Hamamyolu Caddesi'nde bayram yoğunluğu başladı
Hamamyolu Caddesi'nde bayram yoğunluğu başladı
Hamamyolu Caddesi'nde bayram yoğunluğu başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hamamyolu Caddesi'nde bayram yoğunluğu başladı - Son Dakika


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