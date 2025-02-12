Hamas'tan Trump'a Sert Yanıt - Son Dakika
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Yerel

Hamas'tan Trump'a Sert Yanıt

Hamas, Trump'ın Gazzelilerin yerinden edilmesine ilişkin açıklamalarını 'etnik temizlik' olarak nitelendirdi.

12.02.2025 01:28
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Hamas'tan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelilerin yerinden edilmesi ve ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarının "kabul edilemez" bir "etnik temizlik çağrısı" olduğu belirtilerek, "Gazze'deki bombardıman ve saldırganlık karşısında dimdik duran yüce halkımız, topraklarında kalmaya devam edecek ve tüm yerinden etme ve zorla sürgün planlarını boşa çıkaracaktır" denildi. Hamas'ın, işgalciler ateşkesi bozmadığı sürece ateşkes anlaşmasına bağlı kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelilerin yerinden edilmesi ve ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın yeniden yapılandırma bahanesiyle Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden çıkarılmasına ilişkin sözlerinin "kabul edilemez" olduğu vurgulanarak, "Trump'ın ırkçı açıklamaları Filistin davasını tasfiye etmeyi ve halkımızın ulusal haklarını inkar etmeyi amaçlayan bir etnik temizlik çağrısıdır" denildi. Filistinlileri Gazze'den sürme planının Filistin, Arap ve İslam dünyasının muhalefetiyle karşılaşacağı ve başarılı olamayacağı ifade edilen açıklamada, "Gazze'deki bombardıman ve saldırganlık karşısında dimdik duran yüce halkımız, topraklarında kalmaya devam edecek ve tüm yerinden etme ve zorla sürgün planlarını boşa çıkaracaktır" ifadelerine yer verildi.

"Ateşkese bağlı kalmaya devam edeceğiz"

İşgal, saldırganlık ve katliamlarla başarılamayan şeyin tasfiye ve yerinden etme planlarıyla da başarılamayacağı vurgulanan açıklamada, "Hamas, işgalciler ateşkese uyduğu sürece ateşkes anlaşmasına bağlı kalmaya devam edecektir. Bu anlaşma, arabulucular Mısır, Katar ve ABD tarafından desteklenmiş, garanti altına alınmış ve uluslararası toplum tarafından anlaşmaya şahitlik edilmiştir" hatırlatmasında bulunuldu. Taahhütlerine uymayan tarafın işgalciler olduğu ifade edilen açıklamada, "Her türlü sorun ve gecikmeden işgalcilerin sorumlu olduğunu bir kez daha yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Trump tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu

Daha önce Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesini önererek tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, son olarak Ürdün Kralı II. Abdullah ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme öncesinde Gazze hakkında açıklamalarda bulunmuştu. "Gazze'yi elimizde tutacak ve yöneteceğiz" diyen Trump, "ABD'nin bu toprak parçasını kontrol etmesiyle birlikte Orta Doğu'da ilk kez istikrar sağlanabilir. Filistinliler ya da şu anda Gazze'de yaşayan insanlar başka bir yerde güzel bir şekilde yaşıyor olacaklar" ifadelerini kullanmıştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hamas'tan Trump'a Sert Yanıt - Son Dakika

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