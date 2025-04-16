Hamile Kedi Veterinere Geldi - Son Dakika
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Hamile Kedi Veterinere Geldi

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Didim'de bir kedi, arkadaşlarıyla doğum için veterinere geldi; 5 yavru dünyaya getirdi.

16.04.2025 16:51
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Akıllı kedi doğum için veterinere geldi: O anlar kamerada

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde hamile olan ve doğum yapmak üzere olan bir kedi, veterinere geldi. Kliniğin önünde kediyi gören ve hamile olduğunu fark eden veteriner hekimler ise kediye yardımcı olurken, anne adayı kedi 5 yavru dünyaya getirdi. Yaşanan o anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Didim ilçesi Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, sokak kedisi doğum yapmak için bir veteriner kliniğini seçti. Bulvar üzerinde faaliyette olan özel bir veteriner kliniğine gelen kedi, bir süre kliniğin önünde gezdi. Kediyi fark eden kliniğin sahipleri veteriner hekimler Ömer Çınar ve eşi Dilara Çınar, kediyi aç zannederek mama verdi. Mamayı yemeyen kendi daha sonra kliniğin kapısına yöneldi. Kediyi kucaklayan veteriner hekimler, kedinin doğum yapmaya başladığını fark ederek içeriye aldı. Bir süre kliniğin bir köşesinde doğum yapmaya bekleyen kedi, 5 yavrusunu dünyaya getirdi.

"O anlar kameralara anbean yansıdı"

Sokak kedisinin bu süreçte tüm yaptıkları ise kliniğin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Veteriner hekimler ise dünyaya gelen 5 yavru ve anneyi bakıma alarak sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Sokak kedisinin doğum için kliniği seçmesinin şaşkınlığını yaşadığını ifade eden klinik sahiplerinden Veteriner Hekim Ömer Çınar, yaşanan süreci anlatarak "O gün muayene odasında olduğumuzdan başlangıcını fark edemiyoruz. Kedi doğum öncesinde kliniğin yanına geliyor ve beklemeye başlıyor. Sonra kapının önünde dolaşıyor. Aç olduğunu düşündük kuru amam verdik ama yemedi. Sonra yaş mama verdik. Sonra kucağıma çıktı. Sonra doğumun ileri aşamada olduğunu fark ettik, elim ıslandı ve doğum suyunun geldiğini fark ettik. Aşağıda sessiz bir yere aldık ve birkaç saat sonra 5 tekir yavru ile bizi bekledi. Medikal ve sağlık bir durumdalar. Yavrular 2 aylık olunca anneyi kısırlaştıracağız. Ardından da anneyi ve yavrularını sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hamile Kedi Veterinere Geldi - Son Dakika

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