Hamitler'in yollarına siyah makyaj - Son Dakika
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Hamitler'in yollarına siyah makyaj

13.04.2022 14:29
Hamitler'in yollarına siyah makyaj

Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda yürüttüğü asfaltlama çalışmaları ile vatandaşlara daha rahat ve konforlu ulaşım imkanı sunuyor.

Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda yürüttüğü asfaltlama çalışmaları ile vatandaşlara daha rahat ve konforlu ulaşım imkanı sunuyor.

Ulaşım alanındaki yatırımlarını yılın 12 ayı boyunca sürdüren Osmangazi Belediyesi, yeni açtığı imar yolları ile Hamitler bölgesinin ulaşım ağını genişletirken, bakım ve onarım çalışmaları ile de mahallenin mevcut yollarını daha konforu hale getiriyor. Yoğun geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmaya birlikte çalışmalara hız veren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede yeni açılan 300 metre uzunluğundaki Fatih Caddesi'ni sıcak asfalt ile kapladı. Kış aylarındaki yağışlardan dolayı deforme olan Gülhan Sokak'ın zemini de asfaltlanarak yenilendi.

Vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla ulaşım yatırımlarına bütçeden ciddi kaynak ayırdıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, asfalt çalışmalarının hava şartlarının elverişi olması ile birlikte planlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Sadece Osmangazi'nin değil, Bursa'nın trafiğini rahatlatan ciddi ulaşım yatırımlarına imza attıklarını söyleyen Başkan Dündar, "Osmangazi ilçesi, sahip olduğu 136 mahalle ve 900 bin civarındaki nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilk beş ilçesinden biri. Osmangazi Belediyesi olarak bugüne kadar ulaşım alanında ciddi yatırımlarımız oldu. Bir yandan yeni yollar açarken, diğer yandan mevcut yollarımızda sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. Yoğun geçen kış mevsiminin ardından bozulan zeminler ekiplerimiz tarafından yenilenirken, açılan yeni yollar da sıcak asfalt ile kaplanıyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, son olarak Hamitler Mahallesi'nde yer alan Gülhan Sokak ile Fatih Caddesi'nde asfaltlama çalışması yürüttü. Rahat, konforlu ve ulaşılabilir bir Osmangazi için gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımız, bundan sonra da devam edecek" diye konuştu. - BURSA

Hamitler'in yollarına siyah makyaj
Hamitler'in yollarına siyah makyaj
Hamitler'in yollarına siyah makyaj

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hamitler'in yollarına siyah makyaj - Son Dakika


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