Hanifi Kaya\'dan Öğrencilere İftar

Ağrı'nın tanınmış iş insanlarından Hanifi Kaya, 13-20 Mart İyilik Haftası kapsamında Patnos Hafızlık Erkek Kur'an Kursu öğrencilerine anlamlı bir iftar yemeği verdi.

İftar programında öğrencilerle bir araya gelen Kaya, manevi değerlerin önemine vurgu yaparak, genç hafızların İslam'a olan hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaya, "Bu kutsal yolda eğitim gören öğrencilerimize destek olmak bizim için bir görevdir. Onların duaları ve azmi, geleceğimizin teminatıdır," dedi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftarda, öğrenciler ve kurs yetkilileri iş insanı Hanifi Kaya'ya teşekkür ederek, bu tür desteklerin manevi eğitimlerine büyük katkı sağladığını belirtti.

Bu anlamlı etkinlik, İyilik Haftası çerçevesinde yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti. - AĞRI