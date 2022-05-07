Hastalara Milletvekili Keşir'den ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Hastalara Milletvekili Keşir'den ziyaret

07.05.2022 09:51
Hastalara Milletvekili Keşir'den ziyaret

DÜZCE (İHA) – AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Gümüşova ilçesinde hastaları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

DÜZCE (İHA) – AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Gümüşova ilçesinde hastaları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Düzce'de çeşitli ziyaretlerde bulunan Ayşe Keşir, Gümüşova'da hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Evlerinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek şifa dileyen Keşir ilk olarak İsmail Güler'i evinde ziyaret etti. Burada Güler'in hastalığı hakkında bilgiler alan Keşir daha sonra Enver Temur'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Son olarak felci annesine bakan Recep Çakır'a teşekkürlerini ileten Ayşe Keşir, ailelere sağlık konusunda her türlü desteği vereceklerini dile getirdi. - DÜZCE

Hastalara Milletvekili Keşir'den ziyaret
Hastalara Milletvekili Keşir'den ziyaret
Hastalara Milletvekili Keşir'den ziyaret
Hastalara Milletvekili Keşir'den ziyaret

YORUMLAR
500
Bodrum'a yeni öğrenci yurdu ve spor tesisi müjdesi Bodrum'a yeni öğrenci yurdu ve spor tesisi müjdesi Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı (2) Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı (2)

Milletvekili, Ayşe Keşir, AK Parti, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hastalara Milletvekili Keşir'den ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
09:22 Irkçılık tartışmalarının gölgesinde: Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı kararı
09:21 Böylesi görülmedi! Survivor sunucusu Murat Ceylan avazı çıktığı kadar bağırdı
09:20 Nagehan Alçılı Karadeniz gezisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor
09:17 Kervana Davutoğlu'nun partisi de katıldı: Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'a ırkçılık suçlaması
09:15 Özdağ-Soylu tartışmasına suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı da girdi, FETÖ iması yaptı
09:14 Salih Bademci'den kaslarıyla şov yapan Kaan Yıldırım'a: Abartmasak mı?
01:13 Fenerbahçe taraftarı çok heyecanlandı! Yeni Alex'in transferi için harekete geçildi
00:57 Canan Kaftancıoğlu'nun Suriyelilerin gönderilemeyeceğine dair sözlerine CHP'den cevap: Biz taahhüdümüzün arkasındayız
00:54 Osman Kavala'dan, Erdoğan'ın "Türkiye'nin Soros'u" sözlerine cevap: Vakıf üyelerinden farklı bir ilişkim olmadığını biliyorlar
00:51 Inter'den tarihi geri dönüş! Empoli'yi 2-0 geriden gelerek 4-2 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 09:57:17. #1.12#
SON DAKİKA: Hastalara Milletvekili Keşir'den ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement