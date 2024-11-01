Hastane Yemekleri Protesto Edildi

Yerel

(İZMİR)- Birlik Sağlık Sen üyeleri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yemekhanesi önünde pilav, ayran dağıtarak hastane yemeklerini protesto etti.

Birlik Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şubesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hastane yemekleriyle ilgili anket çalışması yaparak çalışanların yüzde 93.7'sinin yemeklerden memnun olmadığını belirledi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yemekhanesi önünde yapılan basın açıklamasıyla anket sonuçları paylaşılarak yemek hizmetlerinin acilen kamulaştırılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, sağlık emekçilerinin gıda güvenliğinin tehlike altında olduğu öne sürüldü. Açıklama sonrası pilav, ayran dağıtılarak hastane yemekhanesinde çıkan yemekler protesto edildi.

Birlik Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şubesi Başkanı Muhammed Danışkan, " Ege Üniversitesi Hastanesi'nde çok uzun zamandır devam eden yemeklerin kalitesiz ve lezzetsiz olması, porsiyonlarının doyurucu olamayacak kadar az olması, maliyeti düşük erişte, şehriye pilavı, makarna, patates gibi menüleri sürekli peş peşe verilmesi, çeşitliliğin az olması, yemeklerin soğuk olması, özensiz görünmesi gibi sorunlar yetmez gibi içlerinden zaman zaman böcek, kurt, cam, plastik gibi yabancı cisimlerin çıkması gibi büyük sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar çalışanlarımızı bıktırma noktasına getirmiştir" dedi.

"Çalışanlarımızın yüzde 93.7'si yemeklerden memnun değil"

Danışkan,anket sonuçlarını paylaşarak özetle şunları kaydetti:

"Birlik Sağlık Sen olarak sahadan gelen ve giderek yükselen şikayet ve memnuniyetsizliği kanıta dayalı olarak sunmak için geçtiğimiz iki gün boyunca yemekhane önünde memnuniyet anketi yaptık. Bu anket çalışmasına göre; çalışanlarımızın yüzde 93.7'si yemeklerden memnun değil. Memnun olmayan çalışanlarımız yüzde 87'si yemeklerdeki porsiyon, çeşitlilik, hijyen, görünüş, sıcaklık gibi konularda yetersizliklerin olmasından, yüzde 81'i yemeklerde kullanılan besin ve ürünlerin kalitesiz olmasından, yüzde 56'sı yemekhane hijyeninin yetersizliğinden, yüzde 40 oranında çalışanımızda yemekhaneye ulaşımın zor olması ve yemek saatlerinin uygun olmamasında şikayetçi ve memnun olmadıklarını bildirmişler. Anket sonuçları bu sorunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir.

Çözüm önerileri sıralandı

Ege Üniversitesi Hastanesinde yaşanan yemek sorunu için çözüm önerilerimiz buradan da tekrar iletiyoruz. Özelleştirme yerine kendi yemekhanemizde hizmet üretmeye geçmek kontrol ve kaliteyi iyileştirilmelidir. Eksik personel bahanenizi ayağınıza kadar yemek getiren personelleri kullanarak aşabilirsiniz. Mevcut şirketle sözleşme süresi bitene gerekli yaptırımlarınızı uygulamalıdır. Yemek listelerinin güncellenerek daha doyurucu ve daha kaliteli olması için gerekiyorsa maddi olarak yönetimin elini bu taşın altına sokmalıdır. Akşam yemek saatlerini 18-20 olarak revize edilmesi ve kahvaltılıklar çeşitlendirilmeli gece çorba ya da sandviç şekilde çalışanı daha fazla memnun edecek seçenekler sunulmalıdır. Uzak birimler için ayrı yemekhaneler sağlanmalı, bu sağlanamıyorsa da önceden verilen servis-ring hizmeti sağlanmalıdır. Yemekhanelerdeki hijyen sorunları da biran önce kontrol altına alınmalıdır.

"Sağlık emekçilerinin gıda güvenliği tehlike altında"

Ayrıca sağlık meslek mensupları yani bizlerin gıda güvenliği tehlike altındadır. Hiç bir denetime tabi tutulmadan hazırlanan yemeklerden her gün medya da görüldüğü üzere kurt, böcek solucan vakaları artmakta olup özellikle ana gıda maddelerinde kalite kontrolünde sınıfta kalacak durumda olan kalitesiz yağların tercih edilmesi sağlıksız yemekler mide rahatsızlıklarına yol açmaktadır. Son günlerde ulusal basında oldukça ilgi gören Tarım ve Gıda Bakanlığının restoran denetim raporu yankıları hala devam etmektedir. Biz sağlık profesyonelleri olarak Tarım ve Gıda Bakanlığını sağlıkçıların gıda güvenliğini sağlamak üzere hastane yemekhanelerinde de görmek istiyor ve göreve davet ediyoruz. Sağlık emekçilerinin gıda güvenliği tehlike altındadır tedbir alınması şarttır."

Yemek hizmetleri acilen kamulaştırılmalı

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol ise sağlık çalışanlarının yüzde 93.7'sinin yemeklerden memunun olmadığını hatırlatarak "Böyle bir oran herhalde Türkiye'nin hiçbir yerinde, hiçbir yemek hizmetinde yoktur diye düşünüyorum. Tabii bu hastanemizdeki memnuniyetsizlik sadece Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde değil. Türkiye'nin hemen her yerindeki kamuya bağlı hastanelerimide yemek sorunu büyük bir sorun haline gelmiştir. Sağlık hizmeti sunan sağlıkçılarımız sağlıksız yemek yemektedir. Bu yemeği aynı şekilde hastalarımız da yemektedir. Bu yemek hizmetlerinin özelleştirilmesiyle beraber maalesef bugün gerek Sağlık Bakanlığı gerekse YÖK yemek hizmetlerini tekrar kamulaştıralım dese karşısında duvar gibi güçler görecek ve onlarla karşı karşıya kalacaktır. Burada yapılması gereken yemek hizmetlerinin acilen kamulaştırılmasıdır. Yemek hizmetleri doyurucu değildir. Yemek hizmetleri hijyenik değildir. Yemeklerin içerisinden her gün farklı böcek, kurt, ne bileyim farklı yabancı maddeler çıkabilmektedir. Yani bu insanlara bu yemeği yedirmek sizin hakkınız ve haddiniz değildir. Hangi kurum ve kuruluşun amiri olursa olsun, kamu kurumlarında başhekiminden en alttaki memura kadar herkesin görevi tanımı bellidir, amir olarak da sizlerin görevi çalışanların sağlığını korumak ve iş güvenliğini de sağlamaktır. Bundan dolayı yemek hizmetlerinin acilen kamulaştırılmasında büyük yarar vardır. Geçtiğimiz günlerde basına bir olayda bir hastanede yemek şirketiyle ilgili tutulmuş olan tutanağın daha sonra gelen baskılarla sehven tutulmuş diye iptal ettirilip kesilen ceza da maalesef iptal ettirilmiştir. Maalesef ülkemiz bu durumdadır. Sayın YÖK Başkanına da sayın Sağlık Bakanı da mevcut hükümet yetkililerini de acilen yemeklerin kamulaştırılmasıyla ilgili gerekli girişimleri yapmaları hususunda uyarmak istiyoruz. Bizim sağlık çalışanlarımız değerlidir. Yedi 24 kesintisiz hizmet vermektedir. Bu insanlara sağlıklı yemek yediremezseniz sağlığını bozarsınız. Sağlıksız bir ortamda sağlık hizmetlerinin sunumu yapılamaz" diye konuştu.