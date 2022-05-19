HAT KM64 seferlerine başladı - Son Dakika
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HAT KM64 seferlerine başladı

19.05.2022 10:03
HAT KM64 seferlerine başladı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Diliskelesi Mahallesi ile OSB'ler arasında yeni hattın seferlere başladığını açıkladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Diliskelesi Mahallesi ile OSB'ler arasında yeni hattın seferlere başladığını açıkladı.

Dilovası Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan çalışma sonrası vatandaşların talebi üzerine Diliskelesi Mahallesi ile OSB'ler arasında işleyecek olan HAT KM64 seferlerine başladı. Dilovası Oksijen AVM ile KOBİ arasında sefer yapacak olan yeni hat, sabah 07.00 ile 17.30 arasında belli aralıklarla ulaşımı sağlayacak.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diliskelesi Mahallemiz'e müjde. Diliskelesi-İMES-KOBİ OSB seferleri 18 Mayıs Çarşamba günü başladı. Büyük bir ihtiyacı karşılayacak yeni otobüs seferlerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür ederim" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

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