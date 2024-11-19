Hatay Büyükşehir Belediyesi, hak sahibi olmayan ailelere umut olmak için ilk adımı attı - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, hak sahibi olmayan ailelere umut olmak için ilk adımı attı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, hak sahibi olmayan ailelere umut olmak için ilk adımı attı

Hatay büyükşehir Belediyesi, hak sahibi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara konut yapımı için yardım kuruluşlarıyla 45 dairelik protokol imzaladı.

19.11.2024 10:33  Güncelleme: 10:36
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Hatay büyükşehir Belediyesi, hak sahibi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara konut yapımı için yardım kuruluşlarıyla 45 dairelik protokol imzaladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Göreve gelmesiyle birlikte afetzede vatandaşların hayatlarına dokunan projeler hayata geçiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Öntürk, seçim vaatlerinden olan "hak sahibi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için konut yapımı" sözü için ilk adımı attı. 6 Şubat depremlerinde ortaya çıkan yıkım ve olumsuzlukların giderilmesi ve maddi bakımdan dezavantajlı vatandaşların mağduriyet yaşamasını engellemek amacıyla yürütülecek projenin protokolü HBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör tarafından imzalandı. Büyükşehir proje kapsamında hak sahipliği olmayan ve asrın felaketinde uzuv kaybı yaşayan vatandaşlar için 45 dairenin olduğu konut alanları inşa edecek. Yürütülecek konut yapımı projesiyle 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde uzvunu kaybederek engelli olan ve hak sahipliği bulunmayan vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilecek. İmzalanan protokole göre 45 aileye barınma imkanı sağlanacak ve bu ailelerin seçiminde şehit aileleri ve engelli bireylere öncelik tanınacak. Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının koordinesinde gerçekleşecek proje kapsamında 2+1 ve 55 metrekare olarak inşa edilecek daireler engelli bireylere özel olarak tasarlanacak. Konut alanları içerisinde aile sağlık merkezi, rehabilitasyon merkezi ve sosyal donatılar da olacak. Hayata geçirilecek olan projenin protokolü HBB, Uluslararası Bulut İnsani Yardım Sağlık ve Eğitim Vakfı (ICF) ve Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı arasında imzalanarak yapılacak deprem konutlarının ilk adımı atıldı. Yetkililer, iki vakfın desteğiyle yapılacak olan 45 dairenin yanı sıra özellikle hak sahipliği bulunmayan ve ekonomik durumu olmayan vatandaşlara yönelik deprem konutlarının yapılması amacıyla proje çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay Büyükşehir Belediyesi, hak sahibi olmayan ailelere umut olmak için ilk adımı attı - Son Dakika

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