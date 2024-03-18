Hatay\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü\'nde hüzün hakim oldu

HATAY (İHA) – Hatay'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde şehitlikte hüzün hakim oldu.
Mardin'in Derik ilçesinde 9 Nisan 2016 tarihinde teröristlerin hain saldırısında Hataylı Polis Memuru Ahmet Benli şehit olmuştu. Evli ve 2 çocuklu şehit Ahmet Benli, doğu görevi bitmesine 1 ay kala teröristler tarafından şehit edildi. Benli'nin naaşı Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan şehitliğe defnedilmişti. Ahmet Benli'nin eşi Turna Benli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde eşini unutmayarak mezarı başında dua etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve il protokolü de şehitliği ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
"Güçlü olmaya çalışıyorum ve çocuklarım da o gücü benden alıyorlar"
İki çocuğu olan şehit eşi Turna Benli, "Eşim Ahmet Benli, 9 Nisan 2016 Mardin Derik'te şehit oldu. Lojmanda nöbetteyken teröristlerce akşam vakti yapılan çatışmada lojmanı korurken olay yerinde şehit oldu. 8 yıllık evliydik, 2 tane de Efe ile Ege adında oğlum var. Güçlü olmaya çalışıyorum. Çocuklarım da o gücü benden alıyorlar. İnşallah büyüyüp babalarına layık, vatana, millete hayırlı evlat oldukları günleri hep beraber Rabbim bizlere sağlıkla göstersin" dedi. - HATAY
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