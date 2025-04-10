Hatay'da 60 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

HATAY - Hatay'da polis ekiplerince durdurulan bir minibüste ve bir adreste yapılan aramada 60 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahıs, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Takibe alınan Antakya- Belen Otoyol yolunda durdurulan minibüste ve Esenlik Mahallesinde bulunan bir ikamette yapılan incelemede illegal yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri batı illerine götüren B.İ., İ.E. ile Z.F., "göçmen kaçakçılığı" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan 60 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.