Hatay\'da 800 Afetzede Çift Konteynerde Evlendi

Hatay'ın Antakya ilçesinde 800 afetzede çift, konteynerde hizmetine devam eden evlendirme dairesinde dünya evine girdi.
Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Hatay'da 25 bin insan vefat etmiş, binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketi sonrası Hatay'da resmi kurumlar işlevini yapamayacak duruma gelmişti. Damat ve gelinlerin hayatlarını birleştirdiği evlendirme dairesiyse Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan konteyner oldu. Depremden 3 ay sonra hizmet vermeye başlayan konteyner evlendirme dairesinde ilk nikah başvuruları 6 Mayıs 2023 tarihinde alınmaya başladı. Geride kalan süreçte yaklaşık 800 çift, konteyner evlendirme dairesinde dünya evine girdi.
"6 Şubat depremlerinde beraber çalıştığım 2 nikah memuru arkadaşımı kaybettik"
Asrın felaketinde, beraber çalıştığı 2 nikah memuru arkadaşını kaybeden nikah memuru Niyazi Yalçın, "Onlar benim mesai arkadaşlarımdı. Çok üzücü bir durumdu. Belediye olarak yaklaşık 50 personelimizi kaybettik. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.
"6 Mayıs'tan bugüne kadar yaklaşık 800 çift dünya evine girdi"
Depremden 3 ay sonra konteynerde evlendirme dairesinde hizmete başladıklarını ifade eden Niyazi Yalçın, "6 Şubat depreminden 3 ay sonra ilk nikah başvurularını 6 Mayıs'ta almaya başladık. O tarihten bu yana kadar yaklaşık 800 nikah işlemini gerçekleştirdik. Evli çiftler üzüntülü şekilde bakıyordu. Çünkü kimi ailesini veya kardeşini kaybetmiş insanlardı ama hayatın devam edeceğini ve bir yerden tekrar başlanması gerektiğini düşünerek nikah yaptılar. Evlilikle tekrar bir yuva kurmanın ve aile olmanın ne kadar da buruk olsa üzüntülü bir şekilde başvurular yapmaya başladılar" şeklinde konuştu.
"Konteyner küçük olduğu için daha fazla kişiyi davet edemedik"
Konteyner evlendirme dairesinde dünya evine giren Mehmet Nafi Gencer, "İçimiz buruk çünkü konteyner küçük olduğu için daha fazla kişiyi davet edemedik. Deprem bölgesinde olmamıza rağmen buna da şükür diyorum. Çok sevdiklerimizi kaybettik. Çok fazla aile kaybediyoruz. Biz de bir aile kurmanın vaktinin geldiğini düşündük. Hayat bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı. - HATAY
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