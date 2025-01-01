Hatay'da Depremzededen Yürek Burkan Dilek: Biyonik Kol - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da Depremzededen Yürek Burkan Dilek: Biyonik Kol

Hatay\'da Depremzededen Yürek Burkan Dilek: Biyonik Kol

Kahramanmaraş merkezli depremlerde iki çocuğunu kaybeden 27 yaşındaki Halime Nuray Bağrıaçık, yeni yılda tek dileğinin 8 yaşındaki kızı İrem'in saçını taramak için biyonik kol sahibi olmak olduğunu açıkladı. Anne, depremde kaybettiği çocuklarının acısını yaşarken, hayata tutunma mücadelesi veriyor.

01.01.2025 08:56  Güncelleme: 09:07
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Hatay'da enkazdan 16'ncı saatte kurtarılan ve 2 kızını depremde kaybeden annenin yeni yıldan tek dileği, 8 yaşındaki kızının saçını tarayabilmek için biyonik kol.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da yaklaşık 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinde binlerce insan da uzvunu kaybetmiş ve yeni bir hayat mücadelesine başlamıştı. Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde depreme yakalanan 3 çocuk annesi Halime Nuray Bağrıaçık (27), 2 kızını enkaz altında kaybetti.

Depremden 16 saat sonra enkazdan çıkarılan Bağrıaçık, enkazdan 5'inci günde çıkarılan 8 yaşındaki kızı İrem'e de 20 gün sonra kavuştu. Asrın felaketinde anne sol kolonu kaybederken, küçük İrem de sol bacağını kaybetti. Birlikte hayat mücadelesini yeni yuvaları olan konteynerlerinde sürdüren anne, yeni yılda tek dileği kızının ihtiyaçlarını giderebilmek için biyonik kol.

"Yeni yıldan beklentim kızımın saçını tarayabilmek kendi ihtiyaçlarımızı görebilmek için biyonik kolumun olmasını istiyorum"

2 kızının depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiğini ifade eden afetzede anne Bağrıaçık, "6 Şubat depremine odamızda yakalandık kaçmaya fırsatımız bile olmadı. Çocuklarım yanımdaydı ve üzerlerine yatmama rağmen kurtaramadım. Enkazdan akşam üzeri falan çıktım. AFAD ekibi gelmişti evlatlarımı çıkardılar ama benim üzerimde kolon olduğu için çok uzun bir süre beni çıkaramadılar. Enkazdan çıktıktan sonra da direkt burada müdahale edemedikleri için Mersin'e sevk ettiler. Mersin'de biraz tedavi gördüm. Kolumu orada kesemediler müdahale de yapamadılar. Oradan da Isparta'ya sevk ettiler. Kızım beş buçuk gün sonra çıktı ama onun sol ayağı ampute oldu. Yaklaşık yanıma da 20 gün sonra gelebildi. Ben yoğun bakımda çok uzun süre tedavi altında kaldım, beyin kanaması geçirdim, iç kanaması geçirdim ve omuriliğimde kırık olduğu için kısmi felç geçirdim. Hiçbir şekilde yürüyemeyeceğimi söylediler doktorlar ama fizik tedavilerle biraz ilerlettik şu anda biraz yürüyebiliyorum. Adana'da özel hastanede bir profesör doktor bulduk ameliyatı orada oldum, biraz maliyetli oldu ama yürümemin garantisini verebilecek tek doktordu. Yeni yıldan beklentim kızımın saçını tarayabilmem, kendi ihtiyaçlarımızı görebilmek biyonik kolumun olmasını istiyorum." dedi.

"Tek isteğimiz Halime kardeşimizin bir an önce biyonik kola sahip olması"

Konteyner kent komşusu 44 yaşındaki Mehmet Tahir Kayaalp, "Halime Nuray Bağrıaçık kardeşimizin karşı komşusuyum. Halime kardeşimizle burada tanıştık. Kendisi kızı İrem'le tek başına burada kalıyor, komşumuzun bu durumundan dolayı ben çok derin üzüntüler yaşadım. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımıza kadar Kendisini fotoğraflarını gönderdim, sağ olsun dönüş yaptılar. Tek isteğimiz Halime kardeşimizin bir an önce biyonik kola sahip olması. Başka bir isteğimiz yok. Herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Sağlık, Yerel, Yaşam, Çocuk, hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Depremzededen Yürek Burkan Dilek: Biyonik Kol - Son Dakika

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