Hatay'da Depremzedelere Yeni Ahırlar - Son Dakika
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Hatay'da Depremzedelere Yeni Ahırlar

Hatay\'da Depremzedelere Yeni Ahırlar

Hatay'da depremde yıkılan ahırların temeli atıldı. Çalışmalar hızla devam ediyor.

25.04.2025 11:30
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Hatay'da depremde ahırları yıkılan hak sahibi vatandaşlar için yapılacak olan ahırların temeli atıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkım yaşanmış ve binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketinin izlerinin silindiği kentte ihya ve inşa çalışmaları aralıksız sürüyor. Depremden etkilenen ilçelerden olan Arsuz'un Avcılarsuyu ve Haymaseki Mahallelerinde vatandaşların ahırları zarar görmüş ve yıkılmıştı. Bölgede ahır hak sahipliği bulunan vatandaşlar için yapılacak olan ahırların temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma törenine; Arsuz Kaymakamı Hasan Gökpınar ve AFAD İl Müdürü Taner Bayındır katıldı. - HATAY

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Depremzedelere Yeni Ahırlar - Son Dakika

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