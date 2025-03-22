Hatay'da İmamoğlu İçin Destek Eylemi - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da İmamoğlu İçin Destek Eylemi

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Hatay'da CHP, Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla protesto gösterisi düzenledi. Sloganlar atıldı.

22.03.2025 03:22
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Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY)- CHP'nin tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlediği Ekrem İmamoğlu için protesto gösterisine Hatay da sokağa çıkarak destek verdi. Alkış ev sloganlarla yürüyen Hataylılar, "Armutlu burada saray nerede" "Ekrem İmamoğlu yalnız değildir" sloganları attı.

CHP'nin yurt genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği Ekrem İmamoğlu için protesto gösterisine Hatay da sokağa çıkarak destek verdi. Defne ilçesi Necmi Asfuroğlu Lisesi önünde bir araya gelen Hataylılar, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Armutlu burada saray nerede" "Ekrem İmamoğlu yalnız değildir" sloganlarıyla Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, CHP il, ilçe örgütlerinin yanı sıra sendika, siyasi partiler de katıldı.Yıkılmış binaların, molozların arasında yürüyen Hataylılar, sık sık Hatay'da Gezi eylemelerinin merkez noktası olan Armutlu'yu atıf yapan sloganlar attı. Hala karanlık yolların olduğu Hatay'da eylemciler yolları telefon ışıklarıyla aydınlattı.

Hatay'ın en merkezi noktalarından olan Uğur Mumcu Meydanı, eylemcilerin de yürüyüşü bitirme yeriydi. Eylem tam bitmeden,  alanda bulunan sokak lambalarının kapatılması yuhalanarak protesto edildi. Basın açıklamasının yapılmadığı yürüyüşte halk, sokak ışıklandırması olmadığı için belli yerlerde karanlıkta yürüyerek dağıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hatay'da İmamoğlu İçin Destek Eylemi - Son Dakika

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