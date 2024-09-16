Hatay'da plajda kuma batarak mahsur kalan aracı itfaiye çekerek kurtardı.
Arsuz İlçesi Gözcüler Plajı'nda kuma batan aracını kendi başına çıkaramayan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla araç halatla çekilerek kurtarıldı. Aracın kurtarılmasıyla vatandaş rahat nefes aldı. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Hatay'da Plajda Kuma Batan Araç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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