Hatay'da YKS AYT'ye geç kalan ve kimliğini kaybeden adaylara polis yardımı

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Hatay'da YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye geçen kalan ve kimliğini kaybeden adayların yardımına polis ekipleri koştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylar, 10.00'da sınav merkezlerinde oldular. AYT, saat 10.15'te başladı. 180 dakika sürecek olan sınav için öğrenciler, erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okul önlerine velileri ve yakınları ile geldi. Sınava geç kalan ve kimliğini unutan adaylar, sınava yetişebilmek için zamanla yarıştılar. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kimliğini evde unutan, giriş belgesini kaybeden ve sınava geç kalan adayların yardımına polis ekipleri yetişti. Adaylar, saat 10.00'u görmeden polis ekipleri tarafından sınav merkezinde yetiştirildiler. - HATAY