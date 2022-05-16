Hatay'ın İlk Rap Festivali Antakya Expo Alanında Düzenlendi - Son Dakika

EXPO 2021 Hatay alanları konser ve etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Eğlence, kültür ve sosyal aktivitelerini Hataylılarla buluşturan EXPO alanları, son olarak ünlü rapçileri ağırladı.

Antakya EXPO alanındaki amfi tiyatroda 14-15 Mayıs arasında yapılan Gençlik ve Rap Festivali'nde Sagopa Kajmer, Madrigal, Dedublüman, Velet, Canbay & Wolker ile Heijan & Muti şarkılarıyla alanı dolduran gençlere unutulmaz dakikalar yaşattı. Hataylı gençler, yağmurlu havaya aldırış etmeden amfi tiyatroyu hınca hınç doldurdu.

Nikotin Band, Grup Kırkbeşlik, Umut Harbeli gibi Hatay'ın sevilen isimlerinin de sahne aldığı festivalde gençler iki gün boyunca müziğin ve eğlencenin tadını çıkardı.