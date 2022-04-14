Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 sözleşmeli personel alacak - Son Dakika

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 Nisan Perşembe.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak 83 sözleşmeli personel alınacak.

Alınacak sözleşmeli personel sayısı ve pozisyonları şöyle:

"Kaloriferci, temizlik (erkek) 6, sıhhi tesisatçı, temizlik (erkek) 2, boyacı, temizlik (erkek) 1, temizlik (erkek) 22, temizlik (kadın) 3, şoför 2, elektronik haberleşme teknolojisi tekniker 2, elektrik elektronik teknolojisi teknisyen 2, koruma ve güvenlik görevlisi (erkek) 17, koruma ve güvenlik görevlisi (kadın) 3, sağlık teknikeri biyomedikal 3, sağlık teknikeri radyoloji 3, sağlık teknikeri laboratuvar 2, sağlık teknikeri tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik 12, sağlık teknikeri anestezi 2, sağlık teknikeri eczane teknikeri 1" - HATAY