Hataylılar Yeni Yılda Sıcak Yuva Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hataylılar Yeni Yılda Sıcak Yuva Bekliyor

Hataylılar Yeni Yılda Sıcak Yuva Bekliyor

Hatay'da deprem sonrası vatandaşlar, yeni yılda sıcak yuvalarına kavuşmayı umuyor.

01.01.2025 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremin vurduğu Hatay'da, yeni yıla girerken vatandaşların yeni yıldan tek beklentisi sıcak yuvalarına kavuşmak oldu. Önümüzdeki yılın bu yıldan daha iyi olacağını ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yeni yılın herkese; sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde kentte yaşayan yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depremden sonra insanlar eski günlerine dönmek için çalışan vatandaşlar, bir yeni yılı daha buruk ve hüzünlü karşılıyor. Depremin ardından ilk gününde konutlar için çalışmalara başlanan kentte, bir taraftan yapılan konutlara insanlar yerleşirken bir taraftan da yeni binalar yapılmaya ve yükselmeye devam ediyor. Depremin vurduğu şehirde yaşayan insanların yeni yılda tek beklentisi sıcak yuvalarına bir an önce kavuşmalarının temennisinde bulundu. Antakya ilçesinde yer alan ve ticaretin merkezi konumunda olan Uzun Çarşı'ya gelen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, esnafların yeni yılını kutlayarak, inşallah yeni yılında bu yılımızdan daha iyi olacaklarını söyledi.

-"2025 yılından Hataylı hemşehrilerime ve ilimizde yaşayan herkese; huzurlu, mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum"

Yeni yılda hak sahipliği olan vatandaşların inşallah konutlarını teslim edeceklerini söyleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "2025 yılının herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temennisinde bulunduklarını belirterek, tarihin ana karadaki en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya geldik. Bu süreçten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde devletimiz tüm kurumlarıyla beraber şehrimizi eskisinden daha güçlü, eskisinden daha güzel ve eskisinden daha sağlam yapmak için her yönüyle çalışmalarını devam ettiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yılın sonuna doğru Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi hak sahibi olan bütün vatandaşlarımızın konutlarını inşallah teslim edeceğiz. Burada Hataylı vatandaşlarımızın şehirde olan afete rağmen yaşama iradelerini ve kararlılıklarını göstermeleri de gerçekten bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Hatay'ımızın kalbi diyebileceğimiz Uzun Çarşıda hayırlı işler dilekleriyle yeni yıllarını tebrik ediyoruz. Şimdiden 2025 yılından Hataylı hemşehrilerime ve ilimizde yaşayan herkese; huzurlu, mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyoruz. Her kötü şeyden uzak ve her şeyin güzel olduğu bir yıl temennisinde bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu yılımızdan çok daha iyi olacak" dedi.

-"İnşallah en kısa zamanda evlerin inşası biter ve herkes evine geçer"

Yeni yılda herkesin evlerine dönmesini isteyen vatandaş Mehmet Gündüz, "Eminim ki 6 aya kadar bizim Antakya merkezi, Allah'ın izniyle çiçek gibi yükselecek ve güzel bir görüntü olacak. Temennimiz ise, inşallah en kısa zamanda evlerin inşası biter ve herkes evine geçer, yerleşir ve eski mutlu günlerini yaşarlar. Şehir yerle bir oldu ama inşallah en kısa zamanda herkes evlerine tekrardan dönecek. Her aylarda bir kura çekilişleri oluyor ve insanlar mutlu bir şekilde evlerine geçiyorlar" şeklinde konuştu.

Antakya'nın geçen yıla göre büyük bir ilerleme kaydettiğini gördüğü belirten Ali Boşnak, "Ben yeni Trabzon'dan geldim. Gördüğüm kadarıyla Antakya'da büyük bir ilerleme kaydettiğini gördüm. Yeni yılda herkesin evlerine girmesi ve iş yerlerine kavuşmalarının temennisindeyiz. İnşallah 2025 yeni yılda herkes evine geçer ve eski düzene tekrardan geri geliriz" dedi.

"Konteyner kentlerin yeni yuvalarımıza geçtikten sonra kalkmasını istiyoruz"

Depremden sonra iyi bir şekilde ilerlediğiniz ifade eden İbrahim Yörük, "Hatay'ımız çok şükür depremden kurtuldu. Depremden sonra iyi bir şekilde ilerliyoruz ve daha iyi olacağına inanıyoruz. İnşallah Antakya'mız düzelerek eski haline dönecek. Yeni evlerin yapılmasını bekliyoruz. Yeni evler yapıldığında evlerimize geçeceğiz. Konteyner kentlerin yeni yuvalarımıza geçtikten sonra kalkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Mustafa Masatlı, Yerel Yönetim, Politika, Deprem, Yerel, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hataylılar Yeni Yılda Sıcak Yuva Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
19:07 İstanbul’da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti İstanbul'da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
17:42 Türkiye’nin dev bankası Suriye’ye mi açılıyor Türkiye'nin dev bankası Suriye'ye mi açılıyor?
17:29 İstenmeyen gelinden yeni paylaşım İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
17:19 Siyasetten sanata bilim dünyasına birçok isim 2024 yılında hayatını kaybetti Siyasetten sanata bilim dünyasına birçok isim 2024 yılında hayatını kaybetti
17:06 Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü
17:04 Dr. Ender Saraç: Kadınlar erkekleşti, erkekler dişileşti Dr. Ender Saraç: Kadınlar erkekleşti, erkekler dişileşti
16:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel’in yeni yılını kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel'in yeni yılını kutladı
16:46 Doğal gaza da zam gelecek mi BOTAŞ güncel planı duyurdu Doğal gaza da zam gelecek mi? BOTAŞ güncel planı duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 12:14:37. #1.12#
SON DAKİKA: Hataylılar Yeni Yılda Sıcak Yuva Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.