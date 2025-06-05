Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: z bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34 - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Hava Durumu: Sıcak Hava ve Sağanak Yağış - Son Dakika
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