Hava Durumu: Yağmur ve Don Uyarısı

Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 12

Samsun: Çok bulutlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10 - İSTANBUL