Hava Ulaştırma Kulübü\'nden Yeni Dergi

Atatürk Üniversitesi Hava Ulaştırma Kulübü, " Türkiye'ye ve Dünyaya Açılan Bir Pencere" sloganıyla, 42 kişilik ekiple "Route 360 Aviation Magazine" adlı dergi çıkardı.

Erzurum'un bir çok önemli konusunu işleyen dergi altı ayda bir çıkacak. Derginin Atatürk Üniversitesi Hava Ulaştırma Kulübü adına imtiyaz sahibi Öğr. Gör. Ali Uçar, "Bu dergi sayesinde herkesin bir gün uçağın kanadına dokunmasını istiyoruz" dedi.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Hava Ulaştırma Kulübü tarafından havacılık ve Erzurum'un tarihi, spor ve kültürel değerlerine ışık tutacak bir dergi çıkarıldı.

Atatürk Üniversitesi Hava Ulaştırma Kulübü, "Türkiye'ye ve Dünyaya Açılan Bir Pencere" sloganıyla " Route 360 Aviation Magazine" adını taşıyan dergiyi havacılığı sevenlerin ve tüm vatandaşların beğenisine sundu.

Amaç havacılığı 7'den 70'e herkese sevdirmek

Havacılığı yediden yetmişe herkese sevdirmeyi amaçlayan Atatürk Üniversitesi Hava Ulaştırma Kulübü, hem üniversitede hem şehirde hem de ülke genelinde sürdürdüğü etkinliklerine bir yenisini ekledi. 42 kişilik bir ekibin dört aylık özverili çalışmasıyla hazırlanan 'Route 360 dergisi' görücüye çıktı.

Hem baskı hem dijital özellikli

Derginin Atatürk Üniversitesi Hava Ulaştırma Kulübü adına imtiyaz sahibi Öğr. Gör. Ali Uçar, Route 360 Dergisinin hem basılı hem dijital olarak yayımlandığını belirterek, bundan böyle Altı ayda bir yayımlanacağını ifade etti. Uçar, "Bu özel dergi, yalnızca havacılık tutkusunu yansıtmakla kalmıyor. Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi'ndeki gelişmeleri, Erzurum'un kültürel mirasını, spor, sinema ve popüler akademik araştırmaları da sayfalarına taşıyor" diye konuştu.

Herkesin bir gün uçağın kanadına dokunmasını istiyoruz

Atatürk Üniversitesi Hava Ulaştırma Kulübü adına çıkarılan Route 360 Aviation Magazine Dergisinin imtiyaz sahibi Öğr. Gör. Ali Uçar, "Herkesin bir gün uçağın kanadına dokunmasını istiyoruz" diyerek tüm okurlara keyifli bir serüven diledikleri ifade etti.

Uçar, zengin bir içeriye sahip derginin hayatiye geçmesinde emeği geçen herkese özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti. - ERZURUM