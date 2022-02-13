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Havran EMITT Fuarında ilgi görüdü - Son Dakika

Havran EMITT Fuarında ilgi görüdü

13.02.2022 21:02
Havran EMITT Fuarında ilgi görüdü

Balıkesir'in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy yoğun geçen bir haftanın ardından. İstanbul EMITT fuarının son gününde Havran Standını ziyaret ederek, yapılan tanıtım çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Balıkesir'in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy yoğun geçen bir haftanın ardından. İstanbul EMITT fuarının son gününde Havran Standını ziyaret ederek, yapılan tanıtım çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Başkan Emin Ersoy aynı zamanda standı ziyarete gelen misafirlerle de yakından ilgilendi. Başkan Ersoy, ayrıca diğer komşu ilçelerin standlarınıda ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. EMİTT fuarındaki standa AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir' de ziyarette bulundu

Belediye Başkanımız Emin Ersoy, "Bu yıl 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve seyahat Fuarında (EMİTT) Havran olarak bizlerde yerimizi aldık. Burada Havran' ımızın tarihini, kültürünü, zeytin zeytinyağını, damak tatlarını ve bunların yanısıra Havran'ımızın turizme açılan kapısı olma yolundaki çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah yaptığımız tanıtım çalışmaları ile Havran' ımızın adını her alanda duyuracağız. Fuar boyunca bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza ve misafirlerimize teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR

Havran EMITT Fuarında ilgi görüdü
Havran EMITT Fuarında ilgi görüdü

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Pakize Mutlu Aydemir, Emin Ersoy, Balıkesir, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Havran EMITT Fuarında ilgi görüdü - Son Dakika


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