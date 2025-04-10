Havur, TSYD Kayseri Başkanlığına Aday

TV 1 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Havur, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi Başkanlığı için adaylığını açıkladı. 26 Nisan 2025 tarihinde Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılacak olan genel kurul öncesinde Havur, sabah kahvaltısında üyelerle bir araya gelerek projelerini ve hedeflerini paylaştı.

Kahvaltı etkinliğinde konuşan Doğan Havur, TSYD Kayseri Şubesi'nin daha etkin bir yapıya kavuşması için çalışacağını ve spor yazarlarının mesleki gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştireceğini belirtti. Havur, "Kayseri'nin spor basınını daha ileriye taşımak ve meslektaşlarımızın haklarını savunmak için bu göreve talibim. Birlikte çalışarak daha güçlü bir TSYD Kayseri Şubesi oluşturabiliriz," ifadelerini kullandı. Etkinlikte, dernek üyeleri Havur'un projelerine dair görüşlerini paylaşırken, genel kurul öncesinde olumlu bir atmosfer oluştu. Kahvaltı, üyeler arasında dayanışma ve iş birliği ruhunu pekiştiren bir ortam sundu.

TSYD Kayseri Şubesi Genel Kurulu, 26 Nisan'da yapılacak ve yeni dönem için başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. - KAYSERİ