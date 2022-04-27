Hayırsever iş adamı halka 300 bin ekmek dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Hayırsever iş adamı halka 300 bin ekmek dağıttı

27.04.2022 16:08
Hayırsever iş adamı halka 300 bin ekmek dağıttı

Adana'da hayırsever bir iş adamı vefat eden babasının hayrına halka ücretsiz 300 bin ekmek dağıttı.

Adana'da hayırsever bir iş adamı vefat eden babasının hayrına halka ücretsiz 300 bin ekmek dağıttı.

İş adamı olan Yener Kazım Ölçer, Kadir Gecesi günü, babası Hasan Ölçer'in hayrına halka dağıtılmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmeği Fabrikalarında üretilen 300 bin ekmeği satın aldı.

Hayırsever vatandaş, satın alınan bu 300 bin halk ekmeğinin, ekmek büfelerinde halka ücretsiz dağıtılmasını istedi. Bunun üzerine dağıtım sistemi aynı şekilde aksamadan devam etti. Ekmek büfesine ekmek almaya gelen vatandaşlar, önce sıraya girdi. Ekmeğin dağıtılmaya başlanmasıyla vatandaşlar ekmeğin ücretsiz olduğunu öğrendi.

Ücretsiz dağıtılan ekmeklerden alan vatandaşlar, hayırsever vatandaşa teşekkür etti. Hem ramazan ayında, hem de Kadir Gecesi'nin olduğu gün bu dağıtımın yapılmasının çok anlamlı olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Hayırsever vatandaşın kim olduğunu bilmiyoruz. Babasının hayrına ekmekleri satın alıp dağıtmış. Allah hayırlarını kabul etsin" ifadelerini kullandılar. - ADANA

Hayırsever iş adamı halka 300 bin ekmek dağıttı
Hayırsever iş adamı halka 300 bin ekmek dağıttı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Iğdır'da Aleyna'nın ölümüne ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis verildi Son dakika haberleri: Iğdır'da Aleyna'nın ölümüne ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis verildi Niğde'de 2,5 milyon boş makaron ele geçirildi Niğde'de 2,5 milyon boş makaron ele geçirildi

Kadir Gecesi, İş Adamı, Adana, Ekmek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayırsever iş adamı halka 300 bin ekmek dağıttı - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Bülent Arınç'tan adaletle ilgili ayetli paylaşım: Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masa ile ilgili açıklaması ses getirdi! Sosyal medyada yorum yağdı
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
15:04 Ali Babacan'nın sürpriz çıkışına Kılıçdaroğlu'nun sözleri mi neden oldu?
14:54 Beta mahlasıyla tanınan rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı
14:35 Açlık ve yoksulluk sınırı her ay artıyor! Asgari ücretin üç katı olan 17 bin 340 lira yeni yoksulluk sınırı olarak belirlendi
14:31 Enerji şirketi uyardı: Düşük elektrik faturası için hoparlörünüzü, laptopunuzu ve modeminizi fişten çıkartın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 16:14:30. #1.11#
SON DAKİKA: Hayırsever iş adamı halka 300 bin ekmek dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement